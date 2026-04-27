ВСУ показали, как поймали российских военных в ловушку
- 27.04.2026, 11:24
Видеофакт.
В сети распространяется видео, на котором показана новая тактика применения дронов украинскими военными. Речь идёт о так называемых «спящих» FPV-дронах, которые заранее размещаются в тылу противника и находятся в режиме ожидания.
На записи видно, как такой беспилотник неподвижно лежит на земле — в поле или укрытии — и не выдаёт своего присутствия. После того как разведывательный дрон фиксирует движение российской техники, «ждущий» аппарат мгновенно поднимается в воздух и атакует цель. В одном из эпизодов показано уничтожение автомобиля с российскими военными.
Подобная тактика заметно отличается от стандартного применения FPV-дронов. Вместо постоянного патрулирования используется скрытая засада: устройство не расходует энергию и не создаёт шума до момента атаки. В результате противник не обнаруживает угрозу заранее, а время реакции сокращается до нескольких секунд.