27 апреля 2026, понедельник, 11:59
ВСУ показали, как поймали российских военных в ловушку

  • 27.04.2026, 11:24
  • 1,408
Видеофакт.

В сети распространяется видео, на котором показана новая тактика применения дронов украинскими военными. Речь идёт о так называемых «спящих» FPV-дронах, которые заранее размещаются в тылу противника и находятся в режиме ожидания.

На записи видно, как такой беспилотник неподвижно лежит на земле — в поле или укрытии — и не выдаёт своего присутствия. После того как разведывательный дрон фиксирует движение российской техники, «ждущий» аппарат мгновенно поднимается в воздух и атакует цель. В одном из эпизодов показано уничтожение автомобиля с российскими военными.

Подобная тактика заметно отличается от стандартного применения FPV-дронов. Вместо постоянного патрулирования используется скрытая засада: устройство не расходует энергию и не создаёт шума до момента атаки. В результате противник не обнаруживает угрозу заранее, а время реакции сокращается до нескольких секунд.

