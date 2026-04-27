ВСУ показали, как поймали российских военных в ловушку 27.04.2026, 11:24

1,408

Видеофакт.

В сети распространяется видео, на котором показана новая тактика применения дронов украинскими военными. Речь идёт о так называемых «спящих» FPV-дронах, которые заранее размещаются в тылу противника и находятся в режиме ожидания.

На записи видно, как такой беспилотник неподвижно лежит на земле — в поле или укрытии — и не выдаёт своего присутствия. После того как разведывательный дрон фиксирует движение российской техники, «ждущий» аппарат мгновенно поднимается в воздух и атакует цель. В одном из эпизодов показано уничтожение автомобиля с российскими военными.

Подобная тактика заметно отличается от стандартного применения FPV-дронов. Вместо постоянного патрулирования используется скрытая засада: устройство не расходует энергию и не создаёт шума до момента атаки. В результате противник не обнаруживает угрозу заранее, а время реакции сокращается до нескольких секунд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com