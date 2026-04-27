Ученые нашли простой способ жить дольше

1,568

Контроль эмоций продлевает жизнь до 15%.

На продолжительность жизни влияет множество факторов: генетика, образ жизни, доступ к медицинской помощи. Однако появляется все больше научных данных, указывающих на то, что не менее важно для этого эмоциональное благополучие, в частности оптимизм и умение контролировать гнев. Об этом пишет Indian Defence Review.

Показательным примером в статье назван американский актер Дик Ван Дайк, которому исполнилось 100 лет. Он объясняет свое долголетие позитивным мышлением и привычкой избегать гнева. Кроме того, актер остается физически активным и до сих пор тренируется как минимум три раза в неделю.

Связь между психическим настроем и физическим здоровьем давно известна исследователям, но со временем появляется все больше доказательств. Исследования проводились в разные годы и на разных группах людей. И все они пришли к выводам, которые перекликаются с образом жизни упомянутого актера. И здесь вопрос уже не только в том, работает ли позитивное мышление, а насколько глубоко оно влияет на процесс старения.

Одно из самых известных исследований на эту тему датируется началом 1930-х годов. Ученые попросили 678 монахинь, большинству из которых было около 22 лет, написать автобиографию. Спустя шесть десятилетий эти тексты проанализировали вместе с данными о состоянии здоровья женщин на протяжении жизни. По данным Science Alert, женщины, которые в молодости выражали больше положительных эмоций, например, благодарность вместо обиды, жили в среднем на 10 лет дольше, чем те, чьи тексты были более негативными.

Этот вывод подтверждают и более поздние исследования. В частности, британские ученые в 2019 году доказали, что оптимисты живут на 11–15% дольше, чем пессимисты. А в 2022 году анализ данных примерно 160 тысяч женщин различного этнического происхождения показал, что те, кто считал себя более оптимистичными, чаще доживали до 90 лет по сравнению с менее оптимистичными.

Как гнев влияет на организм

Как отмечается, частично такие результаты исследований можно объяснить тем, что гнев и хронический стресс делают с нашим телом. Гнев провоцирует выброс гормонов стресса – адреналина и кортизола, особенно у мужчин.

«Даже кратковременные вспышки гнева могут ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы. Если же стресс становится хроническим, нагрузка на сердце и сосуды возрастает, повышая риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета второго типа. Именно эти три состояния вместе являются причиной около 75% преждевременных смертей», – говорится в статье.

Между тем люди с более позитивным или оптимистичным мировоззрением обычно лучше контролируют гнев, и именно эта способность может быть ключевым механизмом, связывающим оптимизм с более длительной жизнью, отметило издание.

Кроме того, по наблюдениям ученых, оптимисты чаще придерживаются здоровых привычек: регулярно занимаются физической активностью и сбалансированно питаются, что дополнительно снижает риски. Сам Дик Ван Дайк даже в 100 лет старается тренироваться как минимум три раза в неделю.

Клеточные «часы» старения

Как говорится в статье, существует также более глубокое – клеточное – объяснение того, почему хронический стресс сокращает жизнь, и оно связано с теломерами. Это защитные «колпачки» на концах хромосом – структур в клетках, содержащих ДНК. В молодых и здоровых клетках теломеры длинные и прочные. С возрастом они постепенно укорачиваются и изнашиваются, а когда становятся слишком короткими, клетки теряют способность нормально делиться и восстанавливаться. Это одна из ключевых причин ускорения старения.

«Стресс связан с ускоренным сокращением теломер, что затрудняет коммуникацию между клетками и их обновление. Неконтролируемый гнев, таким образом, может ускорять процесс старения на клеточном уровне. В то же время другое исследование показало, что медитация, которая помогает уменьшить стресс, положительно связана с длиной теломер», – пишет издание.

В статье озвучены важные выводы для тех, кто хочет применить эти знания на практике. Отмечается, что вопреки распространенному мнению, «выпускание пара» через физические действия – например, если бить грушу, кричать в подушку или бегать до изнеможения, – на самом деле не помогает.

«Такие действия поддерживают организм в состоянии повышенного возбуждения, продлевая реакцию на стресс. Зато более эффективен спокойный подход: замедление дыхания, концентрация на вдохах и выдохах или практики вроде йоги», – советует автор статьи.

Также рекомендуется быть более осознанными в повседневной жизни и найти время для игры, то есть деятельности, которая приносит удовольствие ради самого процесса. Все это помогает постепенно сформировать более позитивный эмоциональный фон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com