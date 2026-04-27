Российские наемники признали, что сдали малийский Кидаль 2 27.04.2026, 10:47

«Африканский корпус» вышел из ключевого города.

Военные армии Мали и российского «Африканского корпуса» покинули город Кидаль, подтвердил утром в понедельник «Африканский корпус» в своем телеграм-канале. Это бывшая неофициальная столица туарегов, которую нынешние власти страны взяли при поддержке российских наемников в 2023 году.

В заявлении «Африканского корпуса» говорится, что Кидаль оставлен «в соответствии с совместным решением руководства Республики Мали». Согласно заявлению, «в первую очередь были эвакуированы раненые военнослужащие и тяжелая техника».

«Африканский корпус» также заявил, что «личный состав продолжает выполнять поставленную боевую задачу». «Обстановка в Республике Мали остается сложной», — говорится в заявлении, на которое обратило внимание «Агентство».

В воскресенье о соглашении, согласно которому «Африканский корпус» и военные армии Мали покинули Кидаль, сообщили повстанцы-туареги из Фронта освобождения Азавада (FLA). «Военный осведомитель» опубликовал несколько роликов, на которых российская военная техника без боя проезжает мимо ликующих исламистов.

Многие военные армии Мали и российского «Африканского корпуса» остаются в лагерях в городах Севарэ и Гао, писала Le Monde со ссылкой на источники в службах безопасности.

Днем ранее вооруженные силы Мали заявили, что отражение нападения в Кидале продолжается.

Z-блоги в постах о Мали концентрируются на героизме россиян, сражающихся в «Африканском корпусе». Такие посты вышли у «Рыбаря», Юрия Подоляки и Бориса Рожина (канал Colonelcassad).

Что это значит?

Взятие Кидаля в 2023 году было одним из главных достижений российских наемников, появившихся в Мали в 2021 году (сначала как «ЧВК Вагнера»).

Падение города — серьезный удар по интересам Москвы, которая в последние годы пытается представить себя в качестве альтернативной силы, способной стабилизировать ситуацию в странах Африки. «Для России это нападение стало катастрофой. Им не удалось предотвратить падение Кидаля — столь символичного для туарегов опорного пункта, и теперь им нужно покинуть этот северный город», — говорит Ульф Лэссинг, руководитель программы по Сахелю в Фонде Конрада Аденауэра:

Одно из крупнейших скоординированных наступлений повстанцев и исламистов в Мали началось в субботу.

Сайт ВГТРК Vesti.ru сообщает лишь о нескольких раненых в «Африканском корпусе». Однако z-блоги сообщают о потерянной российской технике, в том числе вертолете и гибели экипажа и группы военных на его борту.

