Беларусь стала главным покупателем российского чая 5 27.04.2026, 10:48

1,292

Страну превращают в испытательный полигон низкокачественных продуктов из РФ.

За последние пять лет Беларусь обошла Казахстан и стала главным покупателем российского чая.

Такое исследование опубликовал ресурс «Агроэкспорт».

В топ-10 стран по импорту чая из России входят:

1.Беларусь

2.Казахстан

3.Азербайджан

4.Кыргызстан

5.Узбекистан

6.Грузия

7.Германия

8.Молдова

9.Таджикистан

10.Армения

Отмечается, что в 2025 году Россия прервала тенденцию к снижению экспорта чая, которая наблюдалась с 2021 года. По итогам прошлого года объем поставок вырос на 11% в стоимостном выражении по сравнению с 2024-м, при этом значительная часть роста пришлась именно на Беларусь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com