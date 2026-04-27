закрыть
27 апреля 2026, понедельник, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь стала главным покупателем российского чая

5
  • 27.04.2026, 10:48
  • 1,292
Беларусь стала главным покупателем российского чая

Страну превращают в испытательный полигон низкокачественных продуктов из РФ.

За последние пять лет Беларусь обошла Казахстан и стала главным покупателем российского чая.

Такое исследование опубликовал ресурс «Агроэкспорт».

В топ-10 стран по импорту чая из России входят:

1.Беларусь

2.Казахстан

3.Азербайджан

4.Кыргызстан

5.Узбекистан

6.Грузия

7.Германия

8.Молдова

9.Таджикистан

10.Армения

Отмечается, что в 2025 году Россия прервала тенденцию к снижению экспорта чая, которая наблюдалась с 2021 года. По итогам прошлого года объем поставок вырос на 11% в стоимостном выражении по сравнению с 2024-м, при этом значительная часть роста пришлась именно на Беларусь.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев