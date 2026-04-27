Беларусь стала главным покупателем российского чая

Беларусь стала главным покупателем российского чая5
- 27.04.2026, 10:48
Страну превращают в испытательный полигон низкокачественных продуктов из РФ.
За последние пять лет Беларусь обошла Казахстан и стала главным покупателем российского чая.
Такое исследование опубликовал ресурс «Агроэкспорт».
В топ-10 стран по импорту чая из России входят:
1.Беларусь
2.Казахстан
3.Азербайджан
4.Кыргызстан
5.Узбекистан
6.Грузия
7.Германия
8.Молдова
9.Таджикистан
10.Армения
Отмечается, что в 2025 году Россия прервала тенденцию к снижению экспорта чая, которая наблюдалась с 2021 года. По итогам прошлого года объем поставок вырос на 11% в стоимостном выражении по сравнению с 2024-м, при этом значительная часть роста пришлась именно на Беларусь.