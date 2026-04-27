Армия США применила новое оружие 27.04.2026, 8:49

Фото: ThinKom

Оно предназначено для уничтожения дронов.

Компания ThinKom Solutions, штаб-квартира которой расположена в городе Готорн, штат Калифорния, объявила о своем выходе на рынок оружия направленной энергии на основе микроволн высокой мощности в августе 2025 года, пишет Defence Blog.

Издание сообщило, что во время недавнего эксперимента армии США Cross Domain Fires Concept Focused Warfighting Experiment ее мобильная система высокомощной микроволновой радиации была установлена на пикапе. Управляемая радаром EchoShield от Echodyne, она готова вывести из строя электронику беспилотника, не выстрелив ни одного патрона.

Она занимается разработкой систем для противодействия беспилотным летательным аппаратам (UAS), интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также для выполнения других задач по противодействию электронным средствам.

«Этот шаг был не столько кардинальным изменением, сколько расширением деятельности – компания более двух десятилетий занималась созданием систем фазированных антенных решеток для спутниковой связи, а основная технология, лежащая в основе этих систем, – запатентованная конструкция под названием VICTS – оказалась чрезвычайно подходящей для работы с экстремальными уровнями мощности, которых требует оружие на основе микроволн высокой мощности», – отмечает издание.

