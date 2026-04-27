В минском метро задержали буйного россиянина
- 27.04.2026, 9:21

Он пытался прорваться к поездам с ребенком.
В Минске на станции «Каменная Горка» инспекторы службы безопасности задержали нетрезвого пассажира, который проигнорировал запрет на проезд и оказал «активное сопротивление».
По словам очевидцев, нарушитель был с семьей из Смоленска, кричал, что «вы не имеете права», и оскорблял сотрудников до приезда милиции. В метрополитене подтвердили факт применения физической силы и передачу дебошира силовикам для дальнейшего разбирательства.