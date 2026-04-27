СМИ: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить войну

СМИ: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить войну11
- 27.04.2026, 10:06
Тегеран предлагает отложить на более поздний срок переговоры по ядерной программе.
Иран передал США новый мирный план, который предусматривает открытие Ормузского пролива и прекращение войны, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два источника. В то же время Тегеран предлагает отложить на более поздний срок переговоры по ядерной программе.
По данным Axios, предложение, которое Иран передал США через пакистанских посредников, направлено на урегулирование кризиса вокруг Ормузского пролива и американской блокады.
Тегеран предлагает Вашингтону продлить перемирие на длительный срок или достичь окончательного прекращения войны, а переговоры по ядерной программе начать после открытия Ормузского пролива и отмены блокады.
Как отмечает издание, Белый дом получил предложение, но пока неизвестно, готовы ли США его рассмотреть.
«Это деликатные дипломатические переговоры, и США не ведут их через прессу. Как отметил президент, у США есть все козыри, и они заключат сделку только при условии, что интересы американского народа будут на первом месте, и ни за что не позволят Ирану получить ядерное оружие», — заявила пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс.
Снятие блокады Ормузского пролива и прекращение войны лишит президента США Дональда Трампа рычагов влияния на любых будущих переговорах по двум главным военным целям США: ликвидировать иранские запасы обогащенного урана и добиться того, чтобы Иран приостановил обогащение.