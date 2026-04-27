27 апреля 2026, понедельник, 10:11
Один из энергоблоков БелАЭС отключен

  27.04.2026, 9:50
Один из энергоблоков БелАЭС отключен

Якобы из-за профилактических работ.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 27 апреля отключили от сети.

Об этом проинформировала пресс-служба предприятия.

Отключение энрегоблока №1 временное. Это сделали в связи с необходимостью провести профилактические работы на оборудовании. Как подчеркнули на БелАЭС, такие меры нужны для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.

Вместе с тем отмечено, что радиационный фон в районе станции остается без изменений.

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев