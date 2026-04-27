Один из энергоблоков БелАЭС отключен

Один из энергоблоков БелАЭС отключен1
- 27.04.2026, 9:50
Якобы из-за профилактических работ.
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 27 апреля отключили от сети.
Об этом проинформировала пресс-служба предприятия.
Отключение энрегоблока №1 временное. Это сделали в связи с необходимостью провести профилактические работы на оборудовании. Как подчеркнули на БелАЭС, такие меры нужны для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.
Вместе с тем отмечено, что радиационный фон в районе станции остается без изменений.