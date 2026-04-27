Один из энергоблоков БелАЭС отключен 1 27.04.2026, 9:50

Якобы из-за профилактических работ.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 27 апреля отключили от сети.

Об этом проинформировала пресс-служба предприятия.

Отключение энрегоблока №1 временное. Это сделали в связи с необходимостью провести профилактические работы на оборудовании. Как подчеркнули на БелАЭС, такие меры нужны для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.

Вместе с тем отмечено, что радиационный фон в районе станции остается без изменений.

