Трамп заявил, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы 4 27.04.2026, 9:15

Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein

Якобы из-за любопытства.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома не сразу покинул зал, поскольку хотел понять, что происходит.

В интервью CBS News он отметил, что обстановка начала меняться в тот момент, когда иллюзионист Оз Перлман выступал на сцене и пытался угадать имя будущего ребенка пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Трампа, сначала раздался громкий звук, который он принял либо за выстрел, либо за падение подноса с посудой — подобное иногда случается на крупных мероприятиях. Он признался, что надеялся на второе, но быстро стало ясно, что ситуация куда серьезнее.

Президент добавил, что по мере нарастания паники он и первая леди Мелания Трамп начали понимать масштаб происходящего.

Журналисты отметили, что эвакуация заняла около 30 секунд, и поинтересовались, почему она не была мгновенной. Трамп ответил, что частично задержка произошла по его инициативе: ему хотелось увидеть, что происходит вокруг, и он несколько раз просил сотрудников службы безопасности подождать.

В завершение он поблагодарил охрану за быструю реакцию и задержание нападавшего.

