Новый рекорд на рынке валют в Беларуси 2 27.04.2026, 8:58

Как сильно подешевеет доллар до начала выходных.

Обменные курсы белорусского рубля к основным иностранным валютам на белорусском валютном рынке остались без существенных изменений. И это с учётом того, что прошлая неделя прошла в сокращённом варианте из-за длинных выходных в начале недели. Тем не менее, даже этих четырёх торговых дней хватило, чтобы на белорусском валютном рынке случилось очередное рекордное достижение. О том, как будут вести себя курсы валют в последнюю неделю апреля, рассказывает myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Новый минимум по доллару

По итогам прошлой недели обменный курс доллара США на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи установился на уровне USD/BYN 2,8192, хотя в середине недели курс доллара опускался до USD/BYN 2,804. Это минимум с конца февраля 2023 года. Итого за неделю курс доллара снизился ещё на -0,53%, с начала года снижение курса составляет уже -2,88%. Объём торгов долларом на БВФБ за короткую неделю немного ниже среднего с показателем 62,124 млн долларов США. Примерно такая же динамика торгов реализовалась торгах российским рублём, но несколько с другим результатом. Российский рубль поднимался в цене до RUB/BYN 3,7623 за 100 российских рублей в четверг 23 апреля и закрыл торги в субботу 25 апреля с курсом 3,7538 за 100 российских рублей. Всего за прошлую неделю курс российского рубля прибавил +0,34%, с начала года +1,30%.

Новый рекорд по объему торгов

И вот мы подошли к рекордной теме – в среду 22 апреля объём торгов БВФБ российским рублём вплотную подошёл к рекордной отметке января 2025 года и составил 15 086,310 млн российских рублей (максимум 9 января 2025 года 15 600,860 млн рублей, по курсу на эту дату примерно 152,825 млн долларов США). А в долларовом эквиваленте объём торгов превысил предыдущее максимальное значение и составил 201,298 млн долларов США. Всего за прошлую неделю объём торгов российским рублём составил 26 482,320 млн рублей.

Таковы итоги торгов на БВФБ за прошлую короткую неделю. Впереди ещё одна укороченная четырёхдневка из-за празднования первомайских праздников, но они будут проходить параллельно с российскими выходными.

На прошлой неделе обменный курс белорусского рубля по-прежнему формировался под влиянием внебиржевых торгов на российском финансовом рынке. Российский рубль остаётся под влиянием факторов поддержки, основной из которых высокая цена нефти российского сорта Urals.

Прогноз на неделю

В апреле на российский рынок ожидается приход валюты от мартовских продаж и далее. В силу продолжающегося ближневосточного противостояния перспектива сохранения высоких цен просматривается на ближайшие месяцы.

Вероятность дальнейшего укрепления беспокоит российский Минфин, который теряет доходы при крепком рубле, ив четверг был опубликован пресс-релиз, в котором было заявлено о возобновлении с мая 2026 года операций покупки/продажи валюты на российском рынке в рамках исполнения бюджетного правила.

Таким образом, при выходе Минфина на рынок в качестве покупателя часть избыточной валюты будет абсорбирована и курс рубля с большой долей вероятности пока остаётся в действующем коридоре.

Состоявшееся на прошлой неделе заседание Совета директоров Банка России по вопросам монетарной политики завершилось вполне предсказуемым понижением ключевой ставки на -0,50%. Решение было уже заложено в рыночные изменения курса и практически не оказало влияние на курс доллара.

Помимо внутренних факторов на этой неделе интерес будет представлять заседание FOMC ФРС США в среду 29 апреля 21:00 мск. Сюрпризов от заседания не ожидается, но в силу позитивных данных американского рынка (апрельский индекс PMI для обширного сектора услуг в США вырос до 51,3 с 49,8 в марте) Комитет может пойти на минимальное понижение процентной ставки.

На текущей неделе в первые два дня не исключено укрепление курса белорусского рубля к доллару США до USD/BYN 2,790 в силу пика налоговых выплат в России 28 апреля, но к окончанию недели курс доллара может вернуться к текущим значениям. Курс российского рубля на белорусском валютном рынке также остаётся плюс/минус около текущих котировок.

