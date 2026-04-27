27 апреля 2026, понедельник, 8:48
Повстанцы в Мали выбили россиян из еще одного города

  • 27.04.2026, 8:05
Тесалит пал.

Ситуация в Мали на фоне активизации там боевых действий с участием повстанческих и провластных сил становится все интереснее. Недавно представители России и «Фронта освобождения Азавада» (FLA) могли достичь договоренности о выводе российского «Африканского корпуса» из важного города Тесалита на севере страны.

Об этом сообщает La Revue Afrique. Если такая информация подтвердится, Тесалит станет вторым населенным пунктом, который российские силы покидают в рамках текущей операции повстанцев, тем самым россияне подставляют своих союзников – малийские подразделения.

Наблюдаемая динамика может свидетельствовать о серьезном ослаблении контроля правительственных сил, поддерживаемых РФ, на севере Мали. Потеря Тесалита потенциально означает переход значительной части северных территорий под контроль туарегов. В ближайшее время при сохранении такой же тенденции линия фронта может сместиться ближе к реке Нигер.

