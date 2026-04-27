В Беларуси ветер разгонится до 24 м/с
- 27.04.2026, 8:08
В первый день новой рабочей недели непогода решила не отступать. Синоптики Белгидромета объявили оранжевый уровень опасности. Причина – сильный ветер.
Что обещают
В понедельник, 27 апреля, порывы ветра будут разгоняться до 15–20 метров в секунду. В отдельных районах – и вовсе до 24 м/с.
В МЧС перечислили основные риски:
могут пострадать линии связи и электропередач;
возможны отключения подстанций и целых населённых пунктов;
есть риск повреждения или обрушения слабо укреплённых конструкций и крыш;
не исключено падение деревьев.