В Беларуси ветер разгонится до 24 м/с 27.04.2026, 8:08

В первый день новой рабочей недели непогода решила не отступать. Синоптики Белгидромета объявили оранжевый уровень опасности. Причина – сильный ветер.

Что обещают

В понедельник, 27 апреля, порывы ветра будут разгоняться до 15–20 метров в секунду. В отдельных районах – и вовсе до 24 м/с.

В МЧС перечислили основные риски:

могут пострадать линии связи и электропередач;

возможны отключения подстанций и целых населённых пунктов;

есть риск повреждения или обрушения слабо укреплённых конструкций и крыш;

не исключено падение деревьев.

