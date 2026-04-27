27 апреля 2026, понедельник, 9:19
  • 27.04.2026, 8:08
  • 1,632
В Беларуси ветер разгонится до 24 м/с

В первый день новой рабочей недели непогода решила не отступать. Синоптики Белгидромета объявили оранжевый уровень опасности. Причина – сильный ветер.

Что обещают

В понедельник, 27 апреля, порывы ветра будут разгоняться до 15–20 метров в секунду. В отдельных районах – и вовсе до 24 м/с.

В МЧС перечислили основные риски:

могут пострадать линии связи и электропередач;

возможны отключения подстанций и целых населённых пунктов;

есть риск повреждения или обрушения слабо укреплённых конструкций и крыш;

не исключено падение деревьев.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук