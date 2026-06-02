Белорусский еж «выучил» ПДД
- 2.06.2026, 15:17
Видео с законопослушным зверьком стало хитом в соцсетях.
Кажется, братья наши меньшие становятся все ближе к человечеству. Некоторые из них уже неплохо социализировались и даже научились безопасно передвигаться по городу.
Так, в одном из населенных пунктов Беларуси был замечен законопослушный еж, пишет Grodnonews.by в соцсети Threads .
Видео с ежиком менее чем за сутки собрало более тысячи лайков.
Многих пользователей соцсети обрадовала такая внимательность к человеческим правилам безопасного движения.
«Разумны вожык... Ён жа ў Беларусі жыве....!!!» – отметил один из комментаторов.
Некоторые обращают внимание на то, что даже не все люди так ответственно относятся к своей жизни, как животные.
«Кошки и собаки ходят по зебрам в отличие от людей, сам не пойму: а они знают, где безопасно?» – удивился пользователь Threads.
Кто-то относится к ситуации с юмором.
«Встречала я таких ёжиков ночью, мало того, что переходили не по зебре, так ещё и без фликеров были», – пошутила другая пользовательница.