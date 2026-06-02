Самодельные дроны ВСУ сеют хаос среди россиян на фронте 2.06.2026, 15:03

Фото: Shutterstock/Jose Hernandez Camera 51

ВСУ держат логистику армии Путина в постоянном напряжении.

Украинские вооруженные силы активизировали использование беспилотников для ударов по российским линиям снабжения на оккупированных территориях юга Украины и в Крыму. По данным источников, речь идет о масштабной кампании, направленной на подрыв логистики российских войск, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В операциях используются как самодельные дроны-камикадзе, так и ударные системы западного производства. Их целями становятся колонны снабжения, топливные грузовики, железнодорожная инфраструктура и склады, обеспечивающие российские силы на линии фронта.

Эксперты отмечают, что удары по логистике являются классической военной тактикой, но массовое применение беспилотников резко усилило ее эффективность. Недорогие дроны позволяют наносить удары по целям в глубине обороны противника и создают постоянную угрозу для маршрутов снабжения.

Крым остается ключевым узлом российской военной логистики, через который проходят поставки техники, боеприпасов и топлива в Херсонскую и Запорожскую области. Нарушение этих цепочек, по оценкам аналитиков, способно существенно ослабить устойчивость российских войск на юге.

Украина также все активнее применяет дроны в разведке, корректировке артиллерии и точечных ударах. Война постепенно превращается в конфликт беспилотных систем, где массовое использование недорогих технологий позволяет компенсировать недостаток традиционных вооружений.

Военные аналитики отмечают, что дроновые технологии изменили характер боевых действий, сделав линию фронта более прозрачной и нестабильной. Обе стороны конфликта активно адаптируются, развивая как ударные, так и противодроновые системы.

По мнению экспертов, текущая динамика указывает на растущую роль беспилотников в будущих конфликтах, где контроль над логистикой и информацией становится не менее важным, чем контроль над территорией.

