5 мая 2026, вторник, 15:33
Нелегальные мигранты более 40 дней подряд пытаются попасть из Беларуси в Латвию

  • 5.05.2026, 14:17
Данные Государственной пограничной охраны.

41 день подряд нелегальные мигранты пытаются попасть из Беларуси в Латвию, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ массива оперативных данных Государственной пограничной охраны этой страны.

С 25 марта по 4 мая зафиксировано 2.097 попыток незаконного перехода границы (в среднем 51 в день).

С начала мая отмечено 216 попыток. Это на 63,6% больше, чем за четыре дня апреля (132), но в 2,3 раза меньше, чем за 1-4 мая прошлого года (487).

С начала года таких попыток зафиксировано 2.238, что составляет 71,8% всех попыток мигрантов из третьих стран попасть в Евросоюз через Беларусь наземным путем, минуя пункты пропуска. Годом ранее за этот период было отмечено 2.478 попыток (на 10,7% больше; доля — 26,1%).

Польша не отмечает активности мигрантов у своей границы с Беларусью 18 дней (с 17 апреля), Литва — 2 дня (3 и 4 мая).

