В Пекине рухнули еще две фигуры из окружения Си Цзиньпина 2 7.05.2026, 17:25

Масштабная чистка элит продолжается.

Китайский военный суд приговорил двух бывших министров обороны страны — Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу — к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения за коррупцию. Оба признаны виновными в получении крупных взяток, а Ли Шанфу также — в даче взяток, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно китайскому законодательству, такой приговор обычно заменяется пожизненным заключением после истечения двухлетнего срока, однако осужденные лишаются права на помилование и условно-досрочное освобождение. Кроме того, суд постановил конфисковать все их имущество и пожизненно лишить политических прав.

Вэй Фэнхэ возглавлял Министерство обороны Китая с 2018 по 2023 год. Его преемник Ли Шанфу пробыл на посту всего несколько месяцев и неожиданно исчез из публичного пространства в 2023 году вместе с рядом высокопоставленных военных чиновников. Ранее Ли считался человеком, близким к председателю КНР Си Цзиньпину.

Приговоры стали очередным этапом масштабной антикоррупционной кампании Си Цзиньпина, которая продолжается с 2012 года. За это время в Китае были отстранены или арестованы миллионы чиновников, включая представителей высшего военного и партийного руководства.

На фоне растущего давления внутри элит аналитики все чаще рассматривают чистки не только как борьбу с коррупцией, но и как способ укрепления личной власти китайского лидера.

