закрыть
2 июня 2026, вторник, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гонка за Мадагаскар уже началась

  • 2.06.2026, 14:24
  • 1,522
Гонка за Мадагаскар уже началась

Остров лемуров превращается в арену борьбы за ресурсы и влияние.

Мадагаскар, известный большинству как остров лемуров и ванили, стремительно приобретает значение в глобальной геополитике. Аналитики отмечают, что страна может стать новым полем конкуренции между крупными державами из-за своих природных ресурсов и стратегического положения в Индийском океане, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

После политических потрясений 2025 года, включая смену власти и роспуск правительства, ситуация в стране остается нестабильной. Это вызывает обеспокоенность западных стран, которые видят в нестабильности риск усиления внешнего влияния.

Особое внимание привлекают богатые месторождения полезных ископаемых: никеля, кобальта, графита, ильменита и редкоземельных элементов. Многие из них практические целые, что делает остров особенно привлекательным для инвесторов и стратегических игроков.

По данным аналитиков, в последние годы усилилось присутствие внешних сил, включая Россию, которая расширяет дипломатические контакты и военное сотрудничество с частью местных властей. Также отмечаются случаи обхода санкционных режимов через инфраструктуру страны, что усиливает тревогу в западных столицах.

США и их союзники, напротив, придерживаются стратегии вовлечения, стараясь сохранить влияние через дипломатические каналы, оборонное сотрудничество и поддержку институционального развития. Эксперты считают, что отказ от взаимодействия может привести к усилению конкурентов.

Мадагаскар находится на пересечении морских путей между Африкой, Ближним Востоком и Азией, что дополнительно повышает его стратегическую ценность.

Аналитики предупреждают, что в условиях усиливающейся глобальной конкуренции остров перестанет быть периферийным регионом и станет новой ареной борьбы за ресурсы и влияние между великими державами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров