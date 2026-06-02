Гонка за Мадагаскар уже началась 2.06.2026, 14:24

Остров лемуров превращается в арену борьбы за ресурсы и влияние.

Мадагаскар, известный большинству как остров лемуров и ванили, стремительно приобретает значение в глобальной геополитике. Аналитики отмечают, что страна может стать новым полем конкуренции между крупными державами из-за своих природных ресурсов и стратегического положения в Индийском океане, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

После политических потрясений 2025 года, включая смену власти и роспуск правительства, ситуация в стране остается нестабильной. Это вызывает обеспокоенность западных стран, которые видят в нестабильности риск усиления внешнего влияния.

Особое внимание привлекают богатые месторождения полезных ископаемых: никеля, кобальта, графита, ильменита и редкоземельных элементов. Многие из них практические целые, что делает остров особенно привлекательным для инвесторов и стратегических игроков.

По данным аналитиков, в последние годы усилилось присутствие внешних сил, включая Россию, которая расширяет дипломатические контакты и военное сотрудничество с частью местных властей. Также отмечаются случаи обхода санкционных режимов через инфраструктуру страны, что усиливает тревогу в западных столицах.

США и их союзники, напротив, придерживаются стратегии вовлечения, стараясь сохранить влияние через дипломатические каналы, оборонное сотрудничество и поддержку институционального развития. Эксперты считают, что отказ от взаимодействия может привести к усилению конкурентов.

Мадагаскар находится на пересечении морских путей между Африкой, Ближним Востоком и Азией, что дополнительно повышает его стратегическую ценность.

Аналитики предупреждают, что в условиях усиливающейся глобальной конкуренции остров перестанет быть периферийным регионом и станет новой ареной борьбы за ресурсы и влияние между великими державами.

