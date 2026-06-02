В Беларуси собираются потратить $200 тысяч на снос бывшей сельской школы 1 2.06.2026, 14:13

Фото: Гомельоблимущество

Раньше здание годами пытались продать с аукциона.

В Октябрьском районе Гомельской области, в деревне Хоромцы, будет снесена бывшая двухэтажная школа общей площадью более 1000 кв. метров. Ранее это кирпичное здание 1970 года постройки выставляли на торги и пытались продать с аукционов на протяжении шести лет. Изначально — за сумму около 200 тыс. рублей, затем — с постоянным снижением цены.

На аукционы школу выставляли под реконструкцию и использование для различных нужд, но желающих купить огромное здание так и не нашлось. В последние годы оно было неиспользуемым объектом и пришло в запустение.

Сейчас, как узнал «Флагшток» благодаря опубликованному тендеру, району придется потратить почти 547 тыс. рублей (около 200 тыс. долларов), чтобы снести школу в Хоромцах. Это больше, чем сумма, выделенная на снос 5-этажного дома с четырьмя подъездами в Василевичах Речицкого района.

Хоромцы находятся на периферии Гомельской области, но это древняя деревня, которая по письменным источникам известна с XVI века как населенный пункт в Слуцком повете Новогрудского воеводства Великого княжества Литовского, собственность православной церкви.

Актуальная численность населения Хоромцев в последние годы не публиковалась, но известно, что в 2004 году в деревне насчитывалось более 200 жителей.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com