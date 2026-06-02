2 июня 2026, вторник, 13:58
Белорус прошел пешком более 150 стран и вернулся в родную деревню

  • 2.06.2026, 13:02
Уроженец Беларуси Владимир Несин и его жена из Канады Мария Вероника
Вместе с женой-канадкой он выбрал для жизни Полесье.

После тысяч километров и сотен дорог они нашли место, которое почувствовали родным. Уроженец Беларуси Владимир Несин, прошедший пешком более 150 стран, и его жена из Канады Мария Вероника, много лет разделяющая с ним жизнь в пути, купили домик в деревне под Дрогичином. И теперь после длительных странствий возвращаются именно туда — к красивой природе, спокойному ритму жизни и доброжелательным соседям, пишет Sb.by.

Владимир Несин родился в деревне Попина Дрогичинского района Брестской области, но детство и юность провел в Казахстане, куда семья переехала осваивать целину. Позже были северные стройки, тренерская работа, восхождения в горы и пешие походы по всему СССР. В 1996 году он полностью посвятил себя путешествиям: ходил босиком с одним рюкзаком, ночевал в палатке, вел дневник, снимал видео. В 1999‑м, находясь в Австралии, получил паспорт гражданина мира. Во время одного из путешествий встретил свою будущую жену — гражданку Канады, внучку вождя индейского племени. Вероника приняла его образ жизни и уже более двадцати лет идет рядом:

— Иногда мне трудно поверить, что он действительно хочет быть со мной двадцать четыре часа в сутки, но так и есть. Влад — сильный человек, и он делает для меня очень много. Вместе мы прошли столько дорог! Но очень хотелось иметь тихую гавань, чтобы возвращаться туда после долгих странствий.

Купленный в 2018 году домик в деревне Залужье — недалеко от родной деревни Владимира — простой. А вокруг живописная природа, тишина и спокойствие — все, что особенно ценят супруги. Вероника вспоминает:

— Увидев впервые наш дом, очень растрогалась. Он так похож на тот, где жили мои индейские бабушка и дедушка. Дровяная печь в центре напомнила детство: бабушка готовит в печи что‑то вкусное. Я сразу почувствовала себя как дома.

Вероника признается, что ее удивило, насколько доступно жилье в Беларуси:

— Наш домик обошелся примерно в три тысячи долларов. Такой в Европе, Канаде или США стоит десятки тысяч долларов. Цены на недвижимость там настолько высокие, что свое жилье становится почти недостижимой мечтой. Электричество в Беларуси недорогое. Газ, который мы подвели к дому, в разы дешевле, чем в других странах.

На стене в доме Несиных висит большая карта с отмеченными маршрутами, где пара побывала. Недавно супруги вернулись из поездки, которая длилась более полугода и охватила много стран, в том числе Литву, Польшу, Германию, Лихтенштейн, Швейцарию, Италию, Словению, Грузию. В прошлом году семья приобрела автомобиль, теперь путешествует на нем. Рядом с домом Владимир смастерил небольшой гараж.

По словам Вероники, у них есть четкий ритм года:

— Дорога остается важной частью нашей жизни. Но ближе к лету мы с таким удовольствием возвращаемся в Залужье. Занимаемся хозяйством, приводим в порядок участок, встречаемся с соседями.

Владимиру и Веронике нравится в Беларуси практически все, но в особенности ценят простоту и душевность людей, их отношение друг к другу. Вероника говорит:

— Белорусы естественные, искренние и дружелюбные. Соседка Тамара — мы с ней примерно одного возраста — стала настоящей подругой. Вот именно такие люди помогают почувствовать себя как дома. В Канаде, например, в отношениях между родственниками нет теплоты, все очень меркантильно, а большинство людей с соседями даже не здороваются.

Вероника с удовольствием перечисляет другие позитивные моменты. Например, ей очень нравятся местные поезда. Удобные, ходят вовремя, можно доехать куда нужно без стресса и суеты. Высоко она оценивает и качество белорусских продуктов:

— Продукты в Европе стоят дорого, значительная часть ассортимента представлена переработанными товарами: готовыми блюдами, полуфабрикатами, продуктами с длительным сроком хранения. В Беларуси еда натуральная — много свежих и простых продуктов, привычных по вкусу. Большой выбор, хорошее качество и при этом доступные цены. Из местной кухни я давно полюбила драники, Влад частенько меня балует ими. А еще нравится домашнее молоко. Покупаем его у женщины, которая держит корову.

Владимир добавляет:

— Кстати, белорусские продукты высоко ценятся в России, Кыргызстане, Казахстане и других странах, где мы побывали. Там говорят, что наши продукты питания качественные, и продают их дороже других. В путешествиях всегда ищем на прилавках белорусскую молочку и мясо.

Вероника уже посадила на участке пару грядок: зелень, немного овощей. Такие простые занятия, говорят супруги, помогают почувствовать себя частью местной жизни. Но домом и участком супруги не ограничиваются. Им нравится посещать местные достопримечательности, музеи, концерты, ярмарки. Часто ездят на велосипедах в соседние деревни: для них это и отдых, и возможность увидеть страну ближе, без спешки — так, как они привыкли.

В конце разговора становится абсолютно очевидно, что выбор Несиных в пользу Беларуси — не какая‑то случайность. После сотен встреч и тысяч километров пара путешественников выбрала для жизни ту страну, куда они хотят возвращаться каждый год, чтобы восстановить силы и насладиться покоем среди роскошной природы и добрых людей.

