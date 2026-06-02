2 июня 2026, вторник, 13:58
У Путина ухудшилось здоровье

  • 2.06.2026, 13:00
Фото: Getty Images

Есть очевидные признаки.

Дефекты в речи Путина стали возникать все чаще. Он повторяет слова по несколько раз, запинается, сбивается, с трудом произносит некоторые имена и фамилии. Мемами становятся его попытки обратиться к коллеге из Казахстана Токаеву и прокричать «ура!». Анализируя его речь, «Можем объяснить» поговорило с политологом Станиславом Белковским.

По подсчетам «МО», исследовавшего одну из речей правителя на Валдайском форуме, хотя свой спич Путин читал по бумажке, он оговаривался 44 раза. Запинание происходило не от усталости: уже за первые двадцать минут своего выступления Путин оговорился десять раз. В частности, он

• 29 раз произносил слова дважды, поправляя себя;

• 12 раз делал между словами длинные паузы;

• 3 раза неверно произносил слова.

Труднее всего Путину далось слово «тенденции» и фразеологизм «модель советской социалистической альтернативы». Когда он переставал читать и говорил без бумажки, столь частых запинок не было. Он никогда не носит очки, хотя еще в 2020-м признался, что регулярно проверяет остроту своего зрения.

Тогда же появились сообщения о его проблемах со зрением. На опубликованном снимке Путин во время официального мероприятия держит бумаги с особо крупными шрифтом (72-го кегля). Нет никаких признаков и того, что Путин носит линзы — для них не требовался бы такой шрифт.

«Конечно, это признаки старения, — считает Белковский. — У него очевидная дальнозоркость, поэтому аршинные буквы, конечно, дряхлеет и речевой аппарат. Тем более он не любит говорить публично. Он органически сцену не выносит, но вынужден всю жизнь делать вид, что ему там комфортно».

«Когда мы видим Путина, скажем, в начале и в конце какого-то длинного мероприятия — мы видим, насколько его лицо меняется даже в ходе мероприятия, когда сползает грим, когда он размывается. То есть Путин в конце публичного мероприятия гораздо старше, чем в начале», — резюмирует эксперт.

Короткий курс истории
ИИ громит Кремль
Стратегия Украины дает результаты
Вопреки заявлениям Путина
