2 июня 2026, вторник, 12:35
Новая роль Европы

  • 2.06.2026, 12:26
Новая роль Европы
Фото: picture-alliance/NurPhoto/N. Economou

Старому Свету предстоит самостоятельно искать путь к миру в Украине.

Европа все активнее берет на себя роль главного спонсора и политического координатора поддержки Украины, фактически заменяя США в вопросе помощи и дипломатии. После нескольких лет неопределенности ЕС и отдельные европейские страны стали обеспечивать основную часть финансирования и военной поддержки Киева, параллельно усиливая санкционное давление на Россию и развивая собственные оборонные инициативы, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

В Брюсселе и столицах Европы растет ощущение, что конфликт окончательно стал «европейским вопросом». Франция, Германия и Великобритания обсуждают возможные форматы будущих переговоров и даже варианты посредничества, однако единой стратегии выхода из войны пока нет. Европейские чиновники признают: текущая цель — в первую очередь удержание Украины, а не формирование четкого плана мира.

Отдельно стоит вопрос будущего вступления Украины в Европейский союз. Киев рассчитывает на ускоренное сближение, однако в ЕС признают, что реальные сроки интеграции могут занять много лет, вплоть до десятилетия. Промежуточные варианты членства Украину не устраивают, и все чаще звучат заявления о необходимости большей самостоятельности в вопросах собственной безопасности.

На фоне постоянных боевых действий и российских ударов по критической инфраструктуре Европа продолжает увеличивать объемы помощи, одновременно сталкиваясь с политическими рисками внутри стран и растущей усталостью общества. Все чаще в Брюсселе звучит вопрос: сможет ли Европа не только поддерживать Украину в войне, но и сформировать реалистичную стратегию ее завершения и последующего урегулирования.

ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко