Бойцы ВСУ сбили 20 российских беспилотников за одну ночь
- 2.06.2026, 12:17
Видео эффектной работы украинских защитников.
Во время очередной массированной атаки на Запорожье в ночь с 1 на 2 июня пилоты-перехватчики 23-й бригады «Хортиця» Национальной гвардии Украины продемонстрировали исключительную эффективность. Как сообщает «Цензор.НЕТ» , благодаря профессионализму и слаженным действиям гвардейцев удалось успешно ликвидировать сразу 20 воздушных угроз, которые оккупанты направили на жилые кварталы и объекты инфраструктуры областного центра.
Противовоздушный бой длился всю ночь, в течение которой украинские защитники сбили различные типы вражеских беспилотных летательных аппаратов. В частности, обнадеживающий счет уничтоженных целей нацгвардейцев выглядит так:
10 ударных БПЛА типа Shahed;
9 дронов-приманок типа «Гербера»;
1 разведывательно-ударный БПЛА «Ланцет».