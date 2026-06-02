Бойцы ВСУ сбили 20 российских беспилотников за одну ночь

Видео эффектной работы украинских защитников.

Во время очередной массированной атаки на Запорожье в ночь с 1 на 2 июня пилоты-перехватчики 23-й бригады «Хортиця» Национальной гвардии Украины продемонстрировали исключительную эффективность. Как сообщает «Цензор.НЕТ» , благодаря профессионализму и слаженным действиям гвардейцев удалось успешно ликвидировать сразу 20 воздушных угроз, которые оккупанты направили на жилые кварталы и объекты инфраструктуры областного центра.

Противовоздушный бой длился всю ночь, в течение которой украинские защитники сбили различные типы вражеских беспилотных летательных аппаратов. В частности, обнадеживающий счет уничтоженных целей нацгвардейцев выглядит так:

10 ударных БПЛА типа Shahed;

9 дронов-приманок типа «Гербера»;

1 разведывательно-ударный БПЛА «Ланцет».

