На Полесье пройдет необычный фестиваль барсуков 2.06.2026, 12:13

Гостей ждут ночной лес, костер и экскурсия к настоящему барсучьему городку.

Он полностью посвящен одному животному — барсуку. Сами организаторы называют его «самым загадочным и забавным жителем леса». Состоится «Ночь барсуков» в национальном парке «Припятский» 20—21 июня, пишет Onliner.by.

Это турбаза в лесу под названием «Хлупинская Буда» — одно из самых диких мест национального парка.

Программа неожиданная. Например, можно будет услышать (возможно, первый в истории) стендап про барсуков. Еще в планах квест и мастер-класс.

Основная часть мероприятия пройдет в вечернем лесу. Можно будет вживую увидеть настоящий жилой барсучий городок и на месте изучить его устройство. Всего экскурсия займет около двух часов.

После гостей праздника ждет костер и прогулка в заброшенную деревню в «Хату барсука». Возможно, повезет встретить сов и услышать волков. Даже гриль-меню в этот день получило название «Сытый барсук». Но поводов для переживаний нет — ни один житель леса не пострадает.

Утром можно будет отправиться на экскурсию — «с барсуком» — по экотропе «Хлупинская Буда». Кроме того, желающих будет ждать баня, бильярд и прокат велосипедов. Сбор участников в Турове, но желающих смогут забрать и в Лясковичах или Житковичах.

Участие в фестивале платное. С учетом проживания, питания, трансфера и развлечений цена для взрослых — 190 рублей, для детей с 6 до 16 лет — 170 рублей.

Барсуков называют настоящими архитекторами дикой природы. Они создают под землей огромные «городки» с сотнями метров лабиринтов, вентиляцией и отдельными спальнями, которые передаются по наследству и могут расширяться тысячелетиями.

Эти зверьки маниакально чистоплотны: они регулярно меняют сухую подстилку из травы в своих гнездах и обустраивают специальные туалеты — выгребные ямы далеко за пределами жилых зон. Будучи единственными среди куньих, кто впадает в зимнюю спячку, к осени они удваивают свой вес, накапливая жир. Их плотная шкура настолько уникальна, что защищает от укусов пчел, змей и даже зубов крупных хищников, позволяя барсуку буквально прокручиваться внутри собственного меха для нанесения ответного удара.

