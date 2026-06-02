Важный момент войны Дмитрий Колезев

2.06.2026, 12:10

Дмитрий Колезев

Экономика РФ в упадке, дыра в бюджете огромная.

Путин вчера внезапно собрал совещание по поводу удара в Старобельске (спустя десять дней после эпизода) и использовал этот повод, чтобы объявить о переводе войны на новый уровень, одновременно возложив ответственность за эскалацию на Украину («Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор»).

Уже в момент трансляции совещания были зафиксированы пуски российских ракет и дронов, а ночью Киев и другие города Украины подверглись одному из самых чудовищных ударов за последнее время: по сообщениям СМИ, более 70 ракет и 650 беспилотников, как минимум 13 погибших и более 100 пострадавших.

Понятно, что для Путина наступил один из самых сложных моментов в войне: экономика в упадке, дыра в бюджете огромная, продвижение войск почти остановлено, набор контрактников проваливается, потери растут, Украина уничтожает российскую логистику на оккупированных территориях, Крым по сути в блокаде, НПЗ горят по всей стране, нарастает дефицит бензина, зед-блогеры уже грустно пишут, что скоро придется опять обсуждать возврат к границам 1991 года. В этих условиях Путин задействует то, в чем ВС РФ пока еще сильнее ВСУ — ракетные удары. И бьет по городам.

Но все-таки интересен повод, который используется для эскалации, — Старобельск. До сих пор нет четкого объяснения, что там случилось. Насколько я могу судить по публикациям, можно считать доказанным, что удар не был случайным и там действительно погибли учащиеся, которые никак не были связаны с российской армией. Но пока непонятно, что это было: грубая ошибка украинской разведки, которая сделала целью атаки гражданский объект? Или все-таки этот гражданский объект цинично использовался российской армией для обучения операторов дронов, хотя в момент удара там находились другие учащиеся? Пока что нет ответа. Это, безусловно, должно быть предметом расследования.

Но этот трагический эпизод оказался очень удобен для Кремля, чтобы начать новую эскалацию воздушной войны. Которая, скорее всего, никаких преимуществ России не даст — Украина уже привыкла переживать самые тяжелые удары, и если вынесла их зимой, то летом тем более справится.

Дмитрий Колезев, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com