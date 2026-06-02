2 июня 2026, вторник, 13:58
Двое иностранцев пытались попасть в Беларусь по фальшивым документам

  • 2.06.2026, 12:33
Пограничники задержали в аэропорту Минска граждан Бангладеш и Конго.

За прошедшую неделю в минском аэропорту пограничники выявили два случая использования поддельных документов иностранными гражданами, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Первый случай зафиксирован 25 мая во время оформления рейса Дубай — Ташкент — Минск. При проверке документов одного из пассажиров возникли сомнения в подлинности беларусской визы, вклеенной в паспорт гражданина Народной Республики Бангладеш.

Дополнительная проверка показала, что защитные элементы визы оказались подделкой и были имитированы с помощью обычной печати.

Второй случай произошел 29 мая при оформлении рейса Стамбул — Минск. Пограничники остановили мужчину с паспортом гражданина Демократической Республики Конго. При детальной проверке выяснилось, что в документе были изменены установочные данные владельца.

Оба иностранца были задержаны и помещены в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

В отношении них начат административный процесс за попытку незаконного пересечения государственной границы. Им грозят штрафы до 100 базовых величин. Кроме того, действия задержанных могут повлечь уголовную ответственность за использование поддельных документов.

Короткий курс истории
ИИ громит Кремль
Стратегия Украины дает результаты
Вопреки заявлениям Путина
