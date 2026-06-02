Двое иностранцев пытались попасть в Беларусь по фальшивым документам
- 2.06.2026, 12:33
Пограничники задержали в аэропорту Минска граждан Бангладеш и Конго.
За прошедшую неделю в минском аэропорту пограничники выявили два случая использования поддельных документов иностранными гражданами, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Первый случай зафиксирован 25 мая во время оформления рейса Дубай — Ташкент — Минск. При проверке документов одного из пассажиров возникли сомнения в подлинности беларусской визы, вклеенной в паспорт гражданина Народной Республики Бангладеш.
Дополнительная проверка показала, что защитные элементы визы оказались подделкой и были имитированы с помощью обычной печати.
Второй случай произошел 29 мая при оформлении рейса Стамбул — Минск. Пограничники остановили мужчину с паспортом гражданина Демократической Республики Конго. При детальной проверке выяснилось, что в документе были изменены установочные данные владельца.
Оба иностранца были задержаны и помещены в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.
В отношении них начат административный процесс за попытку незаконного пересечения государственной границы. Им грозят штрафы до 100 базовых величин. Кроме того, действия задержанных могут повлечь уголовную ответственность за использование поддельных документов.