Экс-посол Армении в РФ: Лукашенко озвучил угрозы Кремля 1 28.05.2026, 17:58

Степан Григорян

Ереван отвечает на давление Москвы и ускоряет выход из-под российской зависимости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян жестко ответил Лукашенко после его слов о том, что Армения «никому не нужна». Это произошло на фоне подготовки к парламентским выборам 7 июня и растущего давления Москвы на Ереван.

Почему Кремль выбрал именно Лукашенко, чтобы озвучить претензии к Армении? Что означает такой жесткий ответ Пашиняна?

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать происходящее одного из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшего депутата Верховного Совета республики и экс-посла Армении в России Степана Григоряна:

— Все эти заявления Лукашенко делал где-то в районе 2020-2023-го годов. То есть в тот период, когда была война, когда были серьезные проблемы, связанные для нас, для Армении, с безопасностью. Тогда поднимались вопросы: если Россия не выполняет союзнические обязательства перед Арменией, если Россия не защищает безопасность Армении и Карабаха, значит, надо пересматривать отношения.

Потом был 2023 год, изгнание армян из Карабаха. Это были крупные, тяжелые события. Субъективные, объективные. Я сейчас не хочу анализировать, кто прав, кто виноват.

Но перед Арменией встали угрозы. И во время этих угроз Россия как союзник не выполнила своих обязательств. ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности, перед Арменией как членом этой организации также не выполнила обязательств.

Тогда была критика и со стороны правительства Армении, и со стороны армянского общества. Критиковали политику России, политику ОДКБ: не защитили ни Армению, ни Карабах. И когда возникала эта критика, Путин отвечал. Но очень часто он отвечал через Лукашенко.

То есть, грубо говоря, Путин говорил Лукашенко: «Вот сейчас ты скажи, что никуда Армения не денется. Не нравится им, пусть делают что хотят, но никуда Армения не денется». Когда мы выражали недовольство политикой Кремля, нам фактически говорили: ну и будьте недовольны.

Но кто озвучил это «никуда вы не денетесь»? Озвучил Лукашенко. Он также говорил, что перед войной 2020 года давал советы президенту Азербайджана, что делать, как действовать. Это тоже говорил Лукашенко.

И поскольку он это говорил, в нашем обществе это осталось как очень отрицательное поведение. Как поведение, при котором Россия и Беларусь критикуют Армению, не помогают Армении, хотя являются ее союзниками. И вот это зафиксировалось.

Поэтому Никол Пашинян, помня все это, вернулся к этой теме на митинге в городе Абовяне. Когда он выступал с большой развернутой речью, он снова поднял эту тему. Он сказал, что мы больше не допустим, чтобы Лукашенко говорил нам: вы никому не нужны, а куда вы денетесь?

Мы сейчас проводим такую внешнюю политику, при которой у нас есть альтернативы. Мы можем сделать другой выбор. И у Лукашенко больше не должно возникать идеи говорить нам такие вещи.

— В Армении готовятся к парламентским выборам 7 июня. Возможно ли вмешательство России в эту кампанию и как оно может выглядеть?

— Парламентские выборы в Армении будут 7 июня. 5 июня заканчивается предвыборная кампания.

То есть фактически осталась ровно неделя предвыборной кампании. Но сказать, что Россия только готовится вмешиваться, не совсем правильно, потому что она давно вмешивается. Фактически это происходит последние три месяца. Особенно в мае этого года, когда идет предвыборная кампания, вмешательство России стало совершенно очевидным. Они запретили ввоз минеральной воды «Джермук» на территорию России. Запретили ввозить цветы из Армении в Россию. Запретили многим коньячным и винным заводам поставлять продукцию в Россию.

Это открытое давление на армянское общество: мол, выбирайте пророссийские силы.

Куда уж дальше вмешиваться? Это очевидное вмешательство в дела Армении, в выборы. Когда спрашиваешь у россиян, почему они вмешиваются, они говорят: а какое отношение стандарты качества продукции имеют к внутренней политике Армении? Но все мы понимаем, для чего делаются эти шаги. Чтобы вызвать в армянском обществе недовольство политикой Пашиняна. Россия говорит: мы недовольны тем, что Пашинян и его команда приняли решение интегрироваться в Европу. Это было парламентское решение 2024 года.

Россия недовольна этим, поэтому закрывает свой рынок для армянских товаров. Значит, страдают армянские производители. И Россия им говорит: это потому, что Пашинян идет в Европу. Понятно, что наши граждане не могут спокойно на это смотреть. Они начинают думать: может, Никол Пашинян ведет неправильную внешнюю политику? Россия недовольна, мы страдаем, наш бизнес страдает.

То есть цель — ослабить позиции Никола Пашиняна в избирательном процессе и провести пророссийские политические силы. Потому что сегодня у нас реально в парламент могут пройти Никол Пашинян и его партия «Гражданский договор», Самвел Карапетян, богатый человек из России, и его блок «Сильная Армения», Роберт Кочарян, второй президент Армении, и его блок «Армения», а также Гагик Царукян, лидер партии «Процветающая Армения».

Вы знаете, чем известен Гагик Царукян: он друг диктатора Лукашенко. Поэтому мы говорим про белорусско-армянского богатого человека.

Реально эти четыре силы имеют шанс пройти в парламент. То есть если Россия давит на Пашиняна и показывает явное недовольство его внешней политикой, значит, она поддерживает пророссийские силы. А значит, вмешивается в избирательный процесс.

Сейчас вмешательство стало еще более сильным. Уже каждый день несколько официальных лиц России делают заявления в связи с евроинтеграцией Армении. Сейчас уже выступило Министерство энергетики России: если Армения продолжит евроинтеграцию, договор по газу и нефтепродуктам, подписанный в 2013 году, будет пересмотрен.

Очевидно, что все это связано с выборами. Все делается для того, чтобы народ Армении был недоволен политикой Никола Пашиняна.

— Действительно, Россия усиливает экономическое давление на Армению через газ, рынки и ЕАЭС. Как Ереван может ответить на это давление и уменьшить зависимость от Москвы?

— Частично эта работа уже ведется. У нас уже есть продукция, произведенная в Армении, которая соответствует стандартам Европейского союза.

То есть у нас есть, например, натуральная продукция, которая поставляется в Европу. Но этот процесс долгий. Поэтому закрытие российских рынков, конечно, болезненно отражается на нас.

Армения, вы знаете, уже диверсифицировала свое военное сотрудничество. Сегодня был большой военный парад. Никол Пашинян хотел показать обществу, что мы реформируем армию, покупаем новое оружие. И поверьте мне, там не было российского оружия.

Все оружие, которое демонстрировалось, — это Индия, Франция и другие страны, которые продают нам оружие. К чему я это говорю? Мы начали диверсификацию в области военного сотрудничества, начали диверсификацию в энергетике.

В Армении бурно развивается солнечная энергетика, в том числе очень активно помогают европейцы. Сейчас 18% электроэнергии у нас производится за счет солнечной энергетики. То есть альтернативы развиваются.

Но в области торговли мы пока отстаем. Поэтому Россия бьет по этим чувствительным темам, по торговле. Бьет и по такой теме, как газ.

Хочу сказать, что диверсификация идет, но ее еще недостаточно для того, чтобы мы могли сказать: мы суверенны, независимы от российской энергетики и российского рынка. Пока мы так сказать не можем.

