The Economist: Умные технологии делают войны более рискованными и бессмысленными 1 28.05.2026, 18:20

Малые страны могут легче защищаться с помощью дешевого, но смертоносного вооружения.

Современные конфликты становятся все более разрушительными и при этом все менее результативными, пишет The Economist. По оценкам, в войнах 2021–2024 годов погибли сотни тысяч человек, а косвенные последствия — голод и болезни — увеличили потери еще сильнее (перевод — сайт Charter97.org).

При этом ключевой вывод последних лет заключается в том, что технологический прогресс изменил саму природу войны. С одной стороны, поле боя стало «прозрачным»: спутники, датчики и дешевые дроны делают скрытное передвижение почти невозможным. Солдаты вынуждены действовать малыми группами, а фронт превращается в зону постоянного наблюдения и ударов.

С другой стороны, слабые государства получили новые возможности для сопротивления. Дешевые беспилотники и высокоточные ракеты позволяют наносить значительный ущерб даже более сильному противнику, выравнивая баланс сил. Это делает наступательные операции гораздо менее эффективными и гораздо более дорогими.

Эксперты отмечают, что западные армии пока не успевают адаптироваться: им не хватает средств радиоэлектронной борьбы, систем защиты от дронов и реалистичной подготовки к современному полю боя. Украина, несмотря на инновации, тоже сталкивается с проблемами координации и управления на фронте.

Еще одна тенденция — резкое ускорение поражения целей с помощью ИИ и цифровых систем. Однако даже высокоточные удары не гарантируют стратегического успеха: примеры конфликтов показывают, что страны могут выдерживать длительные кампании, продолжая сопротивление и нанося ответный ущерб.

Отдельно отмечается и размывание норм ведения войны, включая удары по гражданской инфраструктуре и рост жестокости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com