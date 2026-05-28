The Economist: Умные технологии делают войны более рискованными и бессмысленными

The Economist: Умные технологии делают войны более рискованными и бессмысленными1
- 28.05.2026, 18:20
Малые страны могут легче защищаться с помощью дешевого, но смертоносного вооружения.
Современные конфликты становятся все более разрушительными и при этом все менее результативными, пишет The Economist. По оценкам, в войнах 2021–2024 годов погибли сотни тысяч человек, а косвенные последствия — голод и болезни — увеличили потери еще сильнее (перевод — сайт Charter97.org).
При этом ключевой вывод последних лет заключается в том, что технологический прогресс изменил саму природу войны. С одной стороны, поле боя стало «прозрачным»: спутники, датчики и дешевые дроны делают скрытное передвижение почти невозможным. Солдаты вынуждены действовать малыми группами, а фронт превращается в зону постоянного наблюдения и ударов.
С другой стороны, слабые государства получили новые возможности для сопротивления. Дешевые беспилотники и высокоточные ракеты позволяют наносить значительный ущерб даже более сильному противнику, выравнивая баланс сил. Это делает наступательные операции гораздо менее эффективными и гораздо более дорогими.
Эксперты отмечают, что западные армии пока не успевают адаптироваться: им не хватает средств радиоэлектронной борьбы, систем защиты от дронов и реалистичной подготовки к современному полю боя. Украина, несмотря на инновации, тоже сталкивается с проблемами координации и управления на фронте.
Еще одна тенденция — резкое ускорение поражения целей с помощью ИИ и цифровых систем. Однако даже высокоточные удары не гарантируют стратегического успеха: примеры конфликтов показывают, что страны могут выдерживать длительные кампании, продолжая сопротивление и нанося ответный ущерб.
Отдельно отмечается и размывание норм ведения войны, включая удары по гражданской инфраструктуре и рост жестокости.