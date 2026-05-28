Белорусы в шоке от правил в некоторых ресторанах 2 28.05.2026, 19:01

Говорят, это незаконно.

В Threads разгорелось обсуждение минских ресторанов. Дело в правиле, которое ввели некоторые заведения.

Началось все с истории english_tutor375. Девушка рассказала, что хотела заказать столик на вечер пятницы для компании из семи человек в каком-нибудь ресторане национальной кухни. (Далее орфография и пунктуация автора сохранены.)

«Позвонили в Литвины и Бульбаши, и оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18.30 пришли, в 20.30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут», – заявила пользовательница Threads.

Такое обращение девушку возмутило. Та заявила, что подобные правила портят всю атмосферу посиделок, пишет «Точка».

«Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться, и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Какого черта я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит? Это ж блин не кофе с десертом 2 часа цедить, камон. В общем, я в афиге», – высказалась девушка.

Эта история закончилась хорошо – компания нашла ресторан без лимита по времени. Однако комментаторы рассказали, что такое правило вроде становится нормой. С ним уже столкнулись многие. Впрочем, некоторые просто так дело не оставили.

«Я писала запрос в МАРТ по поводу ограничения времени в ресторанах Ганбей и Фабрик. Март перенаправил в исполкомы по юр адресам этих заведений. Исполком провел проверку и дал им штрафы за нарушение правил торговли. Поэтому смело звоните в отдел торговли или одно окно в исполком. Мне пришел ответ, что так делать в РБ нельзя», – рассказали в комментариях.

Другие же не одобряют новое правило, но называют необходимостью из-за потока российских туристов. И в рестораны небелорусской кухни попасть проще.

Впрочем, многие начали советовать другие заведения с национальной кухней. Так что из ветки в Threads получилась неплохая подборка.

