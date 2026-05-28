Албания – Кремлю: Нас не запугать
- 28.05.2026, 19:05
Албанские дипломаты останутся в Киеве, несмотря на угрозы РФ.
Албания передала послу России в Тиране Алексею Зайцеву позицию по заявлению Москвы с призывом к дипломатическому персоналу и иностранным гражданам покинуть Киев. Об этом глава МИД Албании Ферит Ходжа сообщил в соцсети Х.
Власти Албании заявили, что считают такие заявления неприемлемыми и расценивают «угрозы посольствам» как запугивание и нарушение международного права и Венской конвенции о дипломатических отношениях.
«Албания не отступит. Мы остаемся в Киеве. Мы твердо поддерживаем Украину. И нас не запугать», — говорится в сообщении.