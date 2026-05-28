В Бангладеш спасли от жертвоприношения буйвола Дональда Трампа 4 28.05.2026, 18:46

Фото: Reuters

В ситуацию вмешалось правительство страны.

В Бангладеш власти спасли от жертвоприношения на мусульманский праздник Курбан-байрам буйвола-альбиноса, который получил прозвище Дональд Трамп за светлый пушок на голове, напоминающий прическу американского президента, сообщает Sky News.

Редкое животное весом почти 700 кг было продано на ритуальный забой. Однако ажиотаж вокруг животного достиг таких масштабов, что правительство вмешалось, опасаясь за безопасность граждан, и спасло буйвола.

«Мы приняли решение пощадить буйвола в последний момент из-за угроз безопасности и огромного интереса людей», — заявил министр внутренних дел Салах ад-Дин Ахмед.

По его распоряжению покупателю животного вернули деньги, а самого буйвола перевезли в национальный зоопарк в Дакке.

До этого животное принадлежало фермеру Зиауддину Мридхе. По словам фермера, кличку буйволу придумал его младший брат, который первым заметил сходство животного с президентом США. Именно эта необычная внешность и привлекла внимание людей: они начали снимать буйвола на видео и выкладывать ролики в Сеть. Кадры с животным и его светлой челкой мгновенно разлетелись, и тогда на ферму стали стекаться толпы посетителей, многие приезжали издалека, чтобы увидеть буйвола собственными глазами.

Буйволы-альбиносы в Бангладеш — большая редкость, ведь большинство местного скота имеет темный окрас. Как отмечает Sky News, это делает спасенного «Дональда Трампа» по-настоящему уникальным существом в сезон праздничного забоя на Курбан-байрам.

