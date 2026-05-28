В Минске заасфальтировали парковку, обойдя автомобиль, который там стоял 9 28.05.2026, 18:25

Фотофакт.

В интернете завирусилось фото с машиной в Минске, которая сама стоит на песке, а вокруг нее уже положен новый асфальт. Ролик набрал более миллиона просмотров, поэтому дорожникам пришлось даже комментировать ситуацию, сообщает агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Победителей, 77. Коммунальные службы проводили плановые работы по обновлению дорожного покрытия на парковке. Как сообщили в администрации Центрального района, жителей заранее предупредили — объявления о ремонте были вывешены в подъездах за несколько дней.

Однако один из автовладельцев по каким-то причинам все же оставил свою машину на месте. Более того, как сообщается, автомобиль стоял там с самой ночи. Утром, перед началом работ, дорожники передали информацию о транспорте в ГАИ.

Владелец, с которым связались, объяснил, что не может оперативно убрать машину и сможет сделать это только после 18:00. А поскольку автомобиль был не в очень хорошем техническом состоянии (старый, с признаками износа), было принято решение не эвакуировать его.

В итоге дорожные службы оказались перед выбором: или ждать несколько часов и задерживать весь процесс, или продолжать работы. Поскольку укладка асфальта — это технологический процесс, который требует непрерывности (особенно если уже подготовлено покрытие и привезен материал), было решено не останавливаться.

Тогда рабочие просто уложили асфальт на всех свободных участках и аккуратно обошли машину. А после того, как автомобиль убрали, это место доасфальтировали отдельно, о чем выложили соответствующее фото.

