Детям Путина и Кабаевой наняли 20 гувернанток из Европы 11 28.05.2026, 18:10

4,946

Вопреки заявлениям о «войне» с Западом.

Пока Владимир Путин заявляет о «гибридной войне» с коллективным Западом и обвиняет западные страны в «сатанизме», младших детей президента России обучают обучают два десятка иностранных преподавателей и нянь из Великобритании, Германии, Австрии, Ирландии, выяснил проект «Система».

Журналисты получили доступ к переписке, фотографиям, контрактам, банковским выпискам и внутренним отчетам, связанным с наймом персонала для отпрысков Путина. Его организацией занимались двоюродные сестры подруги Путина Алины Кабаевой — Олеся Федина и Екатерина Головачева. Первая курировала образовательный процесс, вторая — финансовые и административные вопросы. Обучением занимались британская преподавательница английского Аманда С., австрийская гувернантка Эмма Д., ирландско-канадская учительница Джейн М., преподавательница немецкого Кристина Г., британский учитель Гарри А., а также преподаватели из ЮАР, Сербии, Боснии и Герцеговины и Германии, выяснила «Система».

Преподавателям платили около $7–8 тыс. в месяц. Официально сотрудников оформляли через структуры медцентра «Согаз» как переводчиков, что позволяло получать статус высококвалифицированных специалистов и рабочие визы. Только в августе 2022 года пяти иностранным сотрудникам официально выплатили 1,92 млн рублей.

С 2017 по 2026 год в семье работали не менее 20 иностранных преподавателей. Их основной задачей было создание для детей «языковой ванны» — постоянного общения на английском и немецком языках. Согласно внутренним инструкциям, к четырем годам старший сын Путина Иван должен был говорить по-английски «как грамотный европеец». В его расписании уже в 2018 году были английский, немецкий язык и музыка. Персонал не только преподавал языки, но и занимался воспитанием детей. Британская преподавательница Аманда С. должна была следить за питанием ребенка — например, чтобы картофель был размят, а макароны залиты бульоном.

В контрактах были прописаны идеологические ограничения. Гувернерам запрещалось обсуждать с детьми темы ЛГБТ: «Никогда не навязывать подопечному свои религиозные, политические или идеологические взгляды. Не затрагивать темы сексуальных взаимоотношений или сексуального воспитания, не согласовав это предварительно с нанимателем. Ни при каких обстоятельствах не затрагивать темы, связанные с ЛГБТ». В феврале 2020 года при обсуждении контракта учительницы немецкого Кристины Г. ей предлагали добавить условия воспитания Ивана: «Может быть, имеет смысл указать, что „Подопечный“ — это мальчик, и в ролевых играх ему можно присваивать исключительно мужские имена и давать только мужские роли».

Преподаватели жили в условиях изоляции рядом с резиденциями Путина на Валдае и в Сочи. Самостоятельно покидать территорию они не могли. Работодатели объясняли ограничения карантинными мерами: продукты и необходимые вещи закупались централизованно через доставки. Гувернантка Эмма Д. после прибытия в Россию ожидала проживания в пятизвездочных отелях, однако позже оказалась в поселке Угловка рядом с резиденцией Путина на Валдае. Учителя жаловались на закрытый образ жизни. В письме работодателям Эмма описывала жизнь там как существование «посреди ничего». Британский преподаватель Гарри А. в 2023 году попросил двухмесячный неоплачиваемый отпуск из-за выгорания на карантине.

Сестры Кабаевой вели постоянный контроль за состоянием здоровья сотрудников. Все сотрудники проходили регулярные медицинские проверки. Обследования проводились в клинике «Согаз» в Санкт-Петербурге перед приемом на работу, затем ежегодно и после каждой поездки за пределы резиденций в Сочи и Валдай. Преподавательница Аманда С. была обязана незамедлительно сообщать о любых симптомах у себя и у ребенка, включая даже легкие недомогания. В документах также упоминаются случаи фиксации «симптомов легкой диареи» и эпизодов недомогания у персонала, после чего назначался карантин и меднаблюдение. У потенциальной сотрудницы Анны А. при обследовании был диагностирован золотистый стафилококк. Последующие дополнительные анализы не подтвердили наличие инфекции, но ее кандидатуру к работе не допустили. В случае выявления инфекционных заболеваний или длительного ухудшения состояния здоровья контракт мог быть прекращен в одностороннем порядке.

Впечатления о работе в семье Путина нельзя назвать приятными. Одна из бывших иностранных гувернанток рассказала «Системе», что работала в российской семье около трех месяцев, но ей ни разу не сказали, на кого она работала. Она отметила неприятную для нее манеру взаимодействия с работодателем: «Я была просто человеком, получающим команды и приказы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com