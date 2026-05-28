В Гродно кассир торговой сети украла более 160 тысяч рублей и проиграла часть денег в казино 1 28.05.2026, 18:06

Что решил суд.

В Гродно суд вынес приговор сотруднице крупной торговой сети, которая в течение нескольких месяцев похищала деньги из кассы магазина. Общая сумма ущерба превысила 168 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Как установило следствие, женщина работала контролером-кассиром и фактически исполняла обязанности старшего кассира. Она имела доступ к сейфу центральной кассы и была материально ответственным лицом.

По данным следствия, с июня по декабрь 2025 года обвиняемая почти ежедневно забирала из сейфа по 150−200 рублей, а позже — и более крупные суммы. В итоге ей удалось похитить свыше 168 тысяч рублей.

На суде женщина полностью признала вину. Она рассказала, что тратила деньги на личные нужды и азартные игры. Часть средств проиграла в казино, рассчитывая со временем вернуть похищенное.

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей назначили штраф в размере 50 базовых величин — 2250 рублей — и запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с хранением и учетом материальных ценностей.

Кроме того, суд постановил взыскать с нее более 165 тысяч рублей в пользу торговой организации и пошлину в размере 5 853,31 рубля.

Приговор вступил в законную силу.

