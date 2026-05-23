В России обиделись и запретили продажу коньяков и вин из Армении 5 23.05.2026, 16:08

1,678

Это произошло на фоне напряженных отношений между странами.

Роспотребнадзор приостановил продажу в РФ вин и коньяков, которые производят три компании из Армении: «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом “Шахназарян”».

Под запрет попали, в частности, красное полусладкое вино «Гетап Вернашен», белое сухое вино «Веди Алко», «Армянский коньяк 5 звезд» и коньяк «Шахназарян ХО».

По версии ведомства, алкоголь от этих производителей не соответствует «обязательным требованиям». Каким именно, не уточняется.

Это происходит на фоне ухудшения отношений между Москвой и Ереваном из-за сближения последнего с ЕС. В апреле премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не планирует возвращаться «к активности» в ОДКБ.

В начале мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, на который приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com