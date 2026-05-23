В России обиделись и запретили продажу коньяков и вин из Армении

В России обиделись и запретили продажу коньяков и вин из Армении5
- 23.05.2026, 16:08
Это произошло на фоне напряженных отношений между странами.
Роспотребнадзор приостановил продажу в РФ вин и коньяков, которые производят три компании из Армении: «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом “Шахназарян”».
Под запрет попали, в частности, красное полусладкое вино «Гетап Вернашен», белое сухое вино «Веди Алко», «Армянский коньяк 5 звезд» и коньяк «Шахназарян ХО».
По версии ведомства, алкоголь от этих производителей не соответствует «обязательным требованиям». Каким именно, не уточняется.
Это происходит на фоне ухудшения отношений между Москвой и Ереваном из-за сближения последнего с ЕС. В апреле премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не планирует возвращаться «к активности» в ОДКБ.
В начале мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, на который приехал президент Украины Владимир Зеленский.