23 мая 2026, суббота, 16:13
Bloomberg: Киеву удалось сорвать весеннюю кампанию России

  • 23.05.2026, 15:43
Одним из главных факторов стали украинские дроны.

Украина и ее западные союзники уверены, что российское наступление постепенно теряет силу. По данным Bloomberg, Киеву удалось стабилизировать фронт и фактически сорвать весеннюю кампанию России (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из главных факторов стали украинские дроны. Массовые удары по российской территории не только наносят серьезный военный ущерб, но и разрушают ощущение безопасности внутри самой России. Атаки все чаще достигают стратегических объектов и вызывают раздражение среди населения на фоне перебоев связи, ограничений интернета и растущих экономических проблем.

Источники утверждают, что в российской элите усиливается нервозность. Некоторые чиновники все чаще называют войну тупиком. Путин хотел бы завершить конфликт до конца года на условиях, которые можно представить как «победу» — с удержанием Донбасса и попыткой договоренностей с Европой. В Кремле это официально отрицают.

При этом Украина готовится к новому этапу войны. Киев усиливает оборону северных направлений из-за угрозы возможного удара со стороны Брянской области и Беларуси. Также украинские власти ожидают усиления летнего давления и не исключают новой мобилизации в России.

Несмотря на успехи ВСУ, ситуация остается тяжелой. Россия продолжает наращивать ракетные и дроновые атаки, а число жертв среди мирных жителей стало самым высоким с лета 2025 года. Киев требует от союзников ускорить поставки оружия и расширить поддержку.

Мнение

По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин