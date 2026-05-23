Bloomberg: Киеву удалось сорвать весеннюю кампанию России
- 23.05.2026, 15:43
Одним из главных факторов стали украинские дроны.
Украина и ее западные союзники уверены, что российское наступление постепенно теряет силу. По данным Bloomberg, Киеву удалось стабилизировать фронт и фактически сорвать весеннюю кампанию России (перевод — сайт Charter97.org).
Одним из главных факторов стали украинские дроны. Массовые удары по российской территории не только наносят серьезный военный ущерб, но и разрушают ощущение безопасности внутри самой России. Атаки все чаще достигают стратегических объектов и вызывают раздражение среди населения на фоне перебоев связи, ограничений интернета и растущих экономических проблем.
Источники утверждают, что в российской элите усиливается нервозность. Некоторые чиновники все чаще называют войну тупиком. Путин хотел бы завершить конфликт до конца года на условиях, которые можно представить как «победу» — с удержанием Донбасса и попыткой договоренностей с Европой. В Кремле это официально отрицают.
При этом Украина готовится к новому этапу войны. Киев усиливает оборону северных направлений из-за угрозы возможного удара со стороны Брянской области и Беларуси. Также украинские власти ожидают усиления летнего давления и не исключают новой мобилизации в России.
Несмотря на успехи ВСУ, ситуация остается тяжелой. Россия продолжает наращивать ракетные и дроновые атаки, а число жертв среди мирных жителей стало самым высоким с лета 2025 года. Киев требует от союзников ускорить поставки оружия и расширить поддержку.