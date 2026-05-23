Назван главный парадокс ИИ 23.05.2026, 15:22

Фото: Даниэль Лиевано

Смогут ли государства научиться управлять искусственным интеллектом?

Искусственный интеллект стремительно меняет мировой порядок, а государства могут не успеть взять его под контроль. К такому выводу приходят аналитики, предупреждающие о наступлении новой «технополярной» эпохи, где власть все чаще принадлежит не странам, а технологическим корпорациям, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

По прогнозам экспертов, уже к 2035 году ИИ будет управлять больницами, транспортом, судебными процессами и военными системами. Технология способна резко повысить производительность, ускорить научные открытия и создать новые отрасли экономики. Но одновременно она несет угрозы — от массовой безработицы и дезинформации до автономного оружия и кибератак.

Главная проблема, считают авторы исследования, в том, что развитие ИИ идет быстрее, чем правительства успевают создавать правила. Если раньше государства определяли рамки для новых технологий, то теперь крупнейшие ИИ-компании сами становятся геополитическими игроками, контролируя вычислительные мощности, алгоритмы и доступ к передовым моделям.

Особую тревогу вызывает соперничество США и Китая. Обе страны рассматривают искусственный интеллект как ключ к военному и экономическому превосходству. В Вашингтоне и Пекине опасаются, что любая пауза в разработке ИИ даст конкуренту стратегическое преимущество. Это подталкивает мир к новой технологической гонке.

Эксперты предупреждают, что ИИ отличается от всех предыдущих технологий сразу по нескольким параметрам. Его легко копировать, он быстро распространяется по миру и почти всегда имеет двойное назначение — гражданское и военное. Системы, созданные для медицины или транспорта, могут использоваться и для разработки оружия.

На этом фоне международные организации уже пытаются выработать правила игры. ЕС продвигает собственный закон об ИИ, страны G7 запустили «Хиросимский процесс», а ООН обсуждает создание глобального надзорного органа. Однако аналитики считают, что традиционные механизмы регулирования больше не работают.

Предлагается создать новую систему глобального контроля за ИИ с участием не только государств, но и самих технологических компаний. В противном случае человечество рискует столкнуться с кризисом, к которому не готовы ни политики, ни международные институты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com