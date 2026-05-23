23 мая 2026, суббота, 16:13
Atlantic Council: В России рассматривают четыре сценария смены власти Кадырова

  • 23.05.2026, 15:14
  • 2,098
Рамзан Кадыров

С преемниками главы Чечни уже определились.

Американский аналитический центр Atlantic Council выпустил новый доклад с несколькими сценариями смены власти в Чечне на фоне ухудшения здоровья Рамзана Кадырова – нынешнего главы республики.

Авторы материала считают, что нынешняя модель управления республикой, основанная на союзе Кадырова и Путина, становится все более нестабильной.

В докладе рассматриваются четыре варианта развития событий: сохранение нынешней системы, смена власти по решению Москвы, внезапная смерть Кадырова или внутренний переворот.

Среди возможных преемников называют представителей близкого окружения главы Чечни – Магомеда Даудова, Адама Делимханова и Абузайда Висмурадова.

Также рассматриваются более «технократические» фигуры: Одес Байсултанов, Муслим Хучиев и Руслан Эдельгериев.

Авторы отмечают, что попытка передать власть детям Кадырова выглядит маловероятной из-за отсутствия у них политического опыта и влияния среди силовиков.

Сценарий народного восстания в Чечне в Atlantic Council считают наименее вероятным, хотя полностью не исключают его.

