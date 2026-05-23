Atlantic Council: В России рассматривают четыре сценария смены власти Кадырова
- 23.05.2026, 15:14
С преемниками главы Чечни уже определились.
Американский аналитический центр Atlantic Council выпустил новый доклад с несколькими сценариями смены власти в Чечне на фоне ухудшения здоровья Рамзана Кадырова – нынешнего главы республики.
Авторы материала считают, что нынешняя модель управления республикой, основанная на союзе Кадырова и Путина, становится все более нестабильной.
В докладе рассматриваются четыре варианта развития событий: сохранение нынешней системы, смена власти по решению Москвы, внезапная смерть Кадырова или внутренний переворот.
Среди возможных преемников называют представителей близкого окружения главы Чечни – Магомеда Даудова, Адама Делимханова и Абузайда Висмурадова.
Также рассматриваются более «технократические» фигуры: Одес Байсултанов, Муслим Хучиев и Руслан Эдельгериев.
Авторы отмечают, что попытка передать власть детям Кадырова выглядит маловероятной из-за отсутствия у них политического опыта и влияния среди силовиков.
Сценарий народного восстания в Чечне в Atlantic Council считают наименее вероятным, хотя полностью не исключают его.