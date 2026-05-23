закрыть
23 мая 2026, суббота, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сибига: Украина с партнерами работает над нейтрализацией Лукашенко

1
  • 23.05.2026, 15:27
  • 1,942
Сибига: Украина с партнерами работает над нейтрализацией Лукашенко

На основании статьи 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Украина юридически фиксирует участие Беларуси в войне на стороне России и заявляет о праве на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает «Интерфакс-Украина».

«24 февраля 2022 года Беларусь выступила соучастником. Режим Лукашенко выступил приспешником российского режима, предоставив свою территорию для атаки на Украину, предоставив территорию для ракетных ударов. Мы все это юридически зафиксировали», – сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина оставляет за собой право на ответ в соответствии с международным правом.

«Украина всегда будет отвечать. Мы имеем на это право – статья 51 Устава ООН. Право на самооборону. Поэтому мы также работаем с партнерами, чтобы нейтрализовать и минимизировать эти угрозы со стороны Беларуси. Предотвратить втягивание очередного белорусского народа в чужую войну. Мы работаем над этим», – заявил глава МИД Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин