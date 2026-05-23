Сибига: Украина с партнерами работает над нейтрализацией Лукашенко

Сибига: Украина с партнерами работает над нейтрализацией Лукашенко1
- 23.05.2026, 15:27
На основании статьи 51 Устава ООН о праве на самооборону.
Украина юридически фиксирует участие Беларуси в войне на стороне России и заявляет о праве на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает «Интерфакс-Украина».
«24 февраля 2022 года Беларусь выступила соучастником. Режим Лукашенко выступил приспешником российского режима, предоставив свою территорию для атаки на Украину, предоставив территорию для ракетных ударов. Мы все это юридически зафиксировали», – сказал Сибига.
Он подчеркнул, что Украина оставляет за собой право на ответ в соответствии с международным правом.
«Украина всегда будет отвечать. Мы имеем на это право – статья 51 Устава ООН. Право на самооборону. Поэтому мы также работаем с партнерами, чтобы нейтрализовать и минимизировать эти угрозы со стороны Беларуси. Предотвратить втягивание очередного белорусского народа в чужую войну. Мы работаем над этим», – заявил глава МИД Украины.