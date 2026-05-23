«Лукашенко — это пустое место»
- 23.05.2026, 16:00
Подоляк заявил, что белорусский диктатор не является субъектом даже регионального уровня.
Мягко говоря, маловероятной назвал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и белорусского диктатора Лукашенко советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «Обычного утра».
«Лукашенко не является субъектом даже регионального уровня, соответственно, не он определяет те эскалационные уровни рисков, которые сегодня появляются», — заявил он.
Подоляк отметил, что режима Лукашенко принимал и принимает участие в развязанной Россией войне против Украины.
«Я рекомендую всем очень сильно разделять белорусов и русских — это совершенно разные с точки зрения понимания реалий сегодняшнего дня и исторической ментальности люди, — сказал советник главы Офиса президента Украины. — Если русские наслаждаются массовым убийством и насилием, то белорусы, безусловно, далеки от этого и, конечно же, не приветствуют войну».
«Беларусь Россия всегда будет использовать, к сожалению, потому что это несубъектная — еще раз подчеркиваю — при Лукашенко страна для провокативных действий в отношении той же Литвы, Польши или Украины».
«О чем-то договариваться с Лукашенко — я даже не знаю… Как вы можете общаться с человеком, который врет все время? Он соврал раз, соврал два, ни на что не влияет, фанфарончик, фантасмагорические какие-то сценарии рассказывает», — добавил спикер.
Подоляк напомнил, что война идет уже четыре года, Украина воюет с большой ресурсной страной, где много ненужной живой силы, Российской Федерацией — технологически отсталой абсолютно мертвой цивилизацией, осколком цивилизации, которая хочет просто убивать соседей.
«Но за четыре года ситуация в этой войне кардинально изменилась: сегодня опять Украина, перехватив инициативу, стабильно и системно выносит экспортно ориентируемые отрасли России, независимо от расстояния, где находятся те же НПЗ, уничтожает их, точно так же химотрасль выносит, выносит военное производство — это будет нарастать, здесь нет сомнений, — сказал он. — Территория Беларуси по сравнению с территорией России гораздо меньше и гораздо удобнее простреливается. Имея тот накопленный опыт использования дальнобойных инструментов, слушать какие-то там заявления Лукашенко, что он куда-то вмешается, что-то будет делать…»
«Мне кажется, есть хорошее направление, называется оно клиническая психология с переходом в психиатрию. Ему там нужно пообщаться. Подытоживая, бессмысленно разговаривать с пустым местом», — заявил Подоляк.
«Единственный момент, когда Лукашенко может признать вину — для того, чтобы смягчить юридические последствия, как только субъект Путин, если он выживет, будет сидеть на скамье подсудимых», — подчеркнул советник главы ОП Украины.