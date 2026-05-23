Стало известно, когда в Беларуси закончится нашествие майских жуков 4 23.05.2026, 16:13

Ученые объяснили, что с ними можно сделать прямо сейчас.

Белорусы в TikTok недавно показали нашествие майских жуков в разных регионах страны: насекомые «бомбардируют» автомобили и объедают верхушки деревьев. В Научно-практическом центре НАН Беларуси по биоресурсам прокомментировали ситуацию, передает БелТА.

По словам специалистов, для майских жуков характерны годы с пиками особо высокой численности, после которых она идет на спад. В целом эти пики повторяются через четыре-пять лет. Однако территория Беларуси по климатическим, растительным, гидрологическим условиям очень разнородна, поэтому пики высокой численности в разных районах по годам могут не совпадать.

— В этом году благодаря холодной погоде во второй половине апреля и в начале мая, а также дождям вылет майских жуков оказался не растянутым во времени, а синхронным, что местами придает этому явлению вид чрезвычайной массовости. Эффект усиливает и особо теплая погода, так как жуки благодаря ей проявляют большую летную активность, — говорят они, отмечая, что это обычное явление для нашей природы, не выходящее за рамки нормы.

В НАН уверяют, что период нашествия продлится недолго, потому что взрослые особи живут несколько недель. По прогнозам специалистов, скорее всего, к середине июня будут видны всего лишь последние особи майского жука. На севере Беларуси этот период может продлиться чуть дольше, а на юге они практически исчезнут уже в первой декаде июня.

Тем временем, пока жуков еще слишком много, в НАН советуют их заготавливать.

— Можно собирать их ночью на свет — это самый эффективный способ, а также стряхивать с ветвей в открытый зонтик. Затем их собирают в пластиковые бутылки и замораживают. Это хорошая белковая добавка для птицы, свиней в зимнее время. Они станут крепче, повысится иммунитет, — поясняют специалисты.

