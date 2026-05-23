Alfa Romeo готовит загадочный эксклюзив 23.05.2026, 15:56

Итальянцы создают суперкар для избранных.

Alfa Romeo анонсировала разработку нового эксклюзивного автомобиля в рамках проекта Bottega Fuoriserie, который бренд реализует совместно с Maserati. Речь идет о сверхлимитированной модели для состоятельных коллекционеров — по духу она должна продолжить идеи Alfa Romeo 33 Stradale и Maserati MCXtrema, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

В компании обещают «эмоциональный автомобиль, раздвигающий границы», однако подробности пока держатся в секрете. По данным итальянских СМИ, новинка может оказаться современной интерпретацией легендарного Spider Duetto на базе Maserati MC20 Cielo.

Фото: Alfa Romeo

Проект предусматривает разработку и производство автомобилей в Италии малыми тиражами. Ожидается, что стоимость модели будет исчисляться миллионами долларов.

Параллельно Alfa Romeo готовит и более массовые новинки. Бренд работает над новым компактным кроссовером, который дополнит Tonale, а не заменит его. Stellantis рассчитывает укрепить позиции марки в популярном сегменте SUV.

При этом обновления ключевых моделей Giulia и Stelvio снова откладываются. Следующее поколение автомобилей изначально планировали сделать полностью электрическим, однако Alfa Romeo отказалась от идеи полного перехода на электромобили к 2027 году. Теперь инженерам приходится адаптировать новые платформы и под бензиновые двигатели, что требует дополнительного времени.

