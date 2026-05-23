Alfa Romeo готовит загадочный эксклюзив
- 23.05.2026, 15:56
Итальянцы создают суперкар для избранных.
Alfa Romeo анонсировала разработку нового эксклюзивного автомобиля в рамках проекта Bottega Fuoriserie, который бренд реализует совместно с Maserati. Речь идет о сверхлимитированной модели для состоятельных коллекционеров — по духу она должна продолжить идеи Alfa Romeo 33 Stradale и Maserati MCXtrema, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
В компании обещают «эмоциональный автомобиль, раздвигающий границы», однако подробности пока держатся в секрете. По данным итальянских СМИ, новинка может оказаться современной интерпретацией легендарного Spider Duetto на базе Maserati MC20 Cielo.
Проект предусматривает разработку и производство автомобилей в Италии малыми тиражами. Ожидается, что стоимость модели будет исчисляться миллионами долларов.
Параллельно Alfa Romeo готовит и более массовые новинки. Бренд работает над новым компактным кроссовером, который дополнит Tonale, а не заменит его. Stellantis рассчитывает укрепить позиции марки в популярном сегменте SUV.
При этом обновления ключевых моделей Giulia и Stelvio снова откладываются. Следующее поколение автомобилей изначально планировали сделать полностью электрическим, однако Alfa Romeo отказалась от идеи полного перехода на электромобили к 2027 году. Теперь инженерам приходится адаптировать новые платформы и под бензиновые двигатели, что требует дополнительного времени.