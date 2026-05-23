Лукашенко судорожно пытается продать хоть что-нибудь 4 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

23.05.2026, 12:38

Диктатор хватается за соломинку.

Война в Иране разрушает привычные логистические цепочки и грозит обвальным ростом цен буквально на все. Главный белорусский рынок сбыта из стагнации движется к состоянию рецессии. Чтобы повысить устойчивость белорусской экономики, приходится хвататься буквально за соломинку.

Ну купите, ну пожалуйста

«Мы благодарны что вы, иногда вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить поставки нашей сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления», - сказал Лукашенко.

Еще Лукашенко не прочь продавать в Свердловскую область белорусские станки, белорусскую оптику, белорусскую микроэлектронику. Все сделанное по самым передовым советским технологиям.

«Ну я не говорю про удобрения минеральные. У вас этого добра хватает», - сказал он.

Обещал не говорить, но все-таки не удержался. Хотя у России этого добра действительно хватает. Потому что Россия является одним из крупнейших производителей удобрений в мире и, например, калия производит в полтора раза больше, чем Беларусь.

С другой стороны, у Беларуси сейчас проблем со сбытом своих калийных удобрений тоже нет. За четыре месяца мы продали в Китай удобрений на 537 миллионов долларов. Это на 74 процента больше, чем год назад. То есть прошлый год был с этой точки зрения абсолютно провальным, так что в основном можно говорить о восстановлении экспорта, но, тем не менее, это действительно успех. Звезды сошлись.

Главная причина – отмена американских санкций против белорусского калия в конце прошлого года. То есть расчеты стали проще и китайские покупатели не могут уже требовать премию за риск. Плюс рост цен из-за угрозы дефицита и увеличение Китаем закупок по той же самой причине.

Так что белорусские удобрения сейчас есть куда продавать.

«Сегодня у нас лишних минеральных удобрений нет. Все что мы когда-то поставляли и по ценам и по объемам и даже больше мы продаем на международных рынках», - признал Лукашенко.

То есть, с одной стороны, Свердловской области наши удобрения не нужны, потому что своих хватает. С другой стороны, нам все равно им нечего продать, потому что лишних удобрений у нас нет. Соответственно, какой из этого следует логический вывод? А такой, что Лукашенко предложил белорусские удобрения губернатору Свердловской области.

«Если вам будет выгодно - пожалуйста, мы и здесь можем оказать существенную поддержку».

А как насчет заработать?

Железная логика. Главное что-нибудь, кому-нибудь, как-нибудь продать. А получится ли на этом заработать – это уже уточняющий вопрос. В прошлом году эта логика привела к финансовой катастрофе белорусский экспорт в России. Зато можно похвастаться красивыми цифрами роста торгового оборота.

Вот как похвастался глава лукашенковской администрации Дмитрий Крутой в прошлом году, объемы торговли с Россией выросли больше чем на 6% и составили 62 миллиарда долларов.

При этом, правда, сколько Беларусь продала своих товаров в Россию, Крутой не уточнил. Но можно оценить на примере как раз Свердловской области.

Как сказал Лукашенко, за прошлый год объемы торговли со Свердловской областью составили миллиард долларов. На самом деле, даже больше. На самом деле, 1,2 миллиарда, но кто ж ему считал. Вот только белорусский экспорт при этом был всего 156 миллионов. А все остальное – это импорт в Беларусь из Свердловской области. То есть баланс не просто отрицательный. Он был в разы отрицательный.

Так что пока белорусские власти рассказывают, как они осваивают российский рынок, Россия на самом деле осваивает рынок Беларуси. Ну надо же России осваивать хоть какой-нибудь рынок. Потому что все остальные рынки у России получается осваивать плохо. Причем, даже такие, которые у России всегда получалось осваивать хорошо.

