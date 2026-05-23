Дроны атаковали крупнейший в РФ химзавод по производству метанола и карбамида

Дроны атаковали крупнейший в РФ химзавод по производству метанола и карбамида1
- 23.05.2026, 12:18
- 2,568
Новые подробности удара по Пермскому краю и Иркутску.
В городе Губаха Пермского края России беспилотники нанесли удар по крупному химическому предприятию «Метафракс Кемикалс». В Иркутске тем временем произошло возгорание в научно-исследовательском центре «Иргиредмет».
Химический завод «Метафракс Кемикалс» входит в число одних из крупнейших производителей метанола и других химических веществ на территории России, сообщил Telegram-канал «STERNENKO» 23 мая. Важно, что расстояние от границы Украины до этого завода составляет более 1600 километров, что является существенным показателем дальности атаки.
«Завод производит вещества, которые используют в производстве взрывчатки и компонентов вооружения», — указано в «STERNENKO».
Предприятие, в частности, производит карбамид — химическое вещество, которое применяют для создания аммонийно-нитратных смесей типа ANFO. Такие смеси используются в промышленности как взрывчатые материалы, а также потенциально могут быть компонентом для производства мин или артиллерийских боеприпасов.
Несмотря на то, что «Метафракс Кемикалс» официально не заявляет о сотрудничестве с российским оборонно-промышленным сектором, ее материнская структура «Росхим» считается одним из ключевых поставщиков химической продукции для ряда военных предприятий РФ, сообщает «Милитарный».
Параллельно в Иркутске возникло возгорание на территории научно-исследовательского центра «Иргиредмет». Это российское научное учреждение специализируется на разработке и внедрении технологий, связанных с добычей и переработкой золота, редких и драгоценных металлов и алмазов.