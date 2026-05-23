Названы самые дорогие районы Минска 23.05.2026, 12:09

Там в 2026 году были проданы квартиры по баснословным ценам.

Национальное кадастровое агентство назвало самые дорогие районы Минска в 2026 году. Соответствующей информацией поделилась начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева.

Она отметила, что за первый квартал 2026 года общее количество зарегистрированных сделок покупки-продажи квартир в Минске составило 2,8 тысячи. Для сравнения за аналогичный период 2025 года этот показатель составил 4,9 тысячи. Как констатировала Соловьева, можно говорить о сокращении числа сделок, при этом продолжается рост цен, тенденция, начатая в 2025-м году, сохраняется.

Назвала специалист и районы Минска, где зарегистрированы сделки с максимальными ценами квадратного метра. Речь идет о таких микрорайонах как Большая Слепянка, «Маяк Минска», парк Челюскинцев, «Левада», дорогой квадрат и в центре города – более 7600 рублей. Если говорить о «дешевых» районах, то специалист назвала в их числе Сосны, Сокол, Дражню, квартал возле Парка высоких технологий, район мотовелозавода и в Малявщина. Метр там стоит менее 4800 белорусских рублей.

