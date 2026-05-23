Психологи назвали два неожиданных признака высокого интеллекта 9 23.05.2026, 11:09

Привычные представления об «умном человеке» могут быть ошибочными.

Психологические исследования все чаще показывают, что привычные представления об «умном человеке» могут быть ошибочными. Есть поведение, которое обычно считают странными или нежелательными, на деле это может указывать на более высокий уровень когнитивных способностей, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первое — разговор с самим собой. Эксперименты показывают, что проговаривание слов вслух помогает мозгу лучше удерживать и обрабатывать информацию. В одном исследовании участники, которые называли искомый предмет вслух, находили его быстрее. Ученые объясняют это тем, что речь одновременно задействует несколько систем восприятия, усиливая концентрацию и рабочую память. Разговор с самим собой помогает структурировать мысли и повышает эффективность мышления.

Второе — использование нецензурной лексики. Исследования показывают, что люди с более богатым словарным запасом чаще и разнообразнее используют и обычную, и табуированную лексику. Это опровергает стереотип о «скудности речи». Напротив, умелое использование ругательств требует языковой гибкости и понимания социального контекста.

При этом восприятие общества остается противоположным. Людей, которые ругаются, часто считают менее умными и надежными. Ученые подчеркивают, что это скорее социальный предрассудок, чем отражение реальных когнитивных способностей.

