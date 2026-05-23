Пекин сегодня диктует условия сотрудничества Кремлю 23.05.2026, 10:59

У Путина нет хороших вариантов в Китае.

Визит Путина в Китай показал, насколько зависимой от Пекина стала Россия после нескольких лет войны и санкционного давления. Несмотря на заявления о «безграничном партнерстве», именно Китай сегодня диктует условия сотрудничества, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Главным итогом поездки стало отсутствие прогресса по газопроводу «Сила Сибири-2», который Москва считает стратегически важным после потери европейского рынка. Китай продолжает требовать более низкие цены и выгодные условия поставок, а Кремль вынужден идти на уступки из-за ограниченного числа покупателей российского газа и нефти.

По данным аналитиков, Китай уже покупает около половины российского нефтяного экспорта и активно использует ситуацию для получения скидок. При этом Пекин не спешит усиливать зависимость от российских энергоресурсов, одновременно наращивая закупки у других стран и инвестируя в возобновляемую энергетику.

Экономическая модель отношений также становится все более неравной. Россия поставляет сырье — нефть, газ и металлы, а взамен получает китайскую электронику, автомобили и промышленное оборудование. После ухода западных компаний китайский бизнес фактически занял их место на российском рынке.

В самой России все чаще звучат опасения, что страна превращается в «младшего партнера» Китая. Однако возможности изменить ситуацию у Кремля ограничены. На фоне конфронтации с Западом Пекин остается для Москвы главным экономическим и политическим союзником, а зависимость от китайских технологий и рынка продолжает расти.

