Страна из Персидского залива стала еще одним посредником между США и Ираном

Страна из Персидского залива стала еще одним посредником между США и Ираном1
- 23.05.2026, 10:37
Новая делегация прибыла в Тегеран.
Вчера, 22 мая, в Тегеран прибыла делегация из Катара, чтобы помочь согласовать условия мирного соглашение между США и Ираном.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на инсайдерскую информацию. По данным Reuters, катарская делегация прилетела в Тегеран после консультаций с Белым домом.
Катарские представители попытаются убедить иранские власти подписать с Соединенными Штатами мирное соглашение, чтобы на Ближнем Востоке закончилась война. Какие аргументы для иранской власти привезла катарская делегация, пока не известно.
Доха еще не комментировала информацию Reuters о прибытии катарских представителей в Тегеран для переговоров. Катар ранее не был замечен в дипломатических усилиях по окончанию войны на Ближнем Востоке. Дело в том, что Доха является союзником США. В связи с этим Иран несколько раз атаковал катарские стратегические объекты. Например, в марте иранские ракеты и БпЛА как минимум два раза атаковали объекты в городе Рас-Лаффан, который является главным центром Катара по производству сжиженного газа. Это вообще крупнейший комплекс СПГ в мире.
До сих пор посредниками между Ираном и США были Пакистан, Турция и некоторые другие страны. В пакистанской столице Исламабад в апреле прошли прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, но они закончились безрезультатно. Пакистан продолжает контактировать с иранскими властями.