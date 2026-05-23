Страна из Персидского залива стала еще одним посредником между США и Ираном 1 23.05.2026, 10:37

Новая делегация прибыла в Тегеран.

Вчера, 22 мая, в Тегеран прибыла делегация из Катара, чтобы помочь согласовать условия мирного соглашение между США и Ираном.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на инсайдерскую информацию. По данным Reuters, катарская делегация прилетела в Тегеран после консультаций с Белым домом.

Катарские представители попытаются убедить иранские власти подписать с Соединенными Штатами мирное соглашение, чтобы на Ближнем Востоке закончилась война. Какие аргументы для иранской власти привезла катарская делегация, пока не известно.

Доха еще не комментировала информацию Reuters о прибытии катарских представителей в Тегеран для переговоров. Катар ранее не был замечен в дипломатических усилиях по окончанию войны на Ближнем Востоке. Дело в том, что Доха является союзником США. В связи с этим Иран несколько раз атаковал катарские стратегические объекты. Например, в марте иранские ракеты и БпЛА как минимум два раза атаковали объекты в городе Рас-Лаффан, который является главным центром Катара по производству сжиженного газа. Это вообще крупнейший комплекс СПГ в мире.

До сих пор посредниками между Ираном и США были Пакистан, Турция и некоторые другие страны. В пакистанской столице Исламабад в апреле прошли прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, но они закончились безрезультатно. Пакистан продолжает контактировать с иранскими властями.

