«Овчарка была в восторге» 23.05.2026, 9:58

Иллюстративное фото

Белоруска в Польше фотографирует животных и превращает их портреты в ковры.

Лина (имя изменено) фотографирует домашних животных, а потом превращает их портреты в ковры ручной работы. Идея появилась случайно — как подарок на день рождения подруги. Но теперь в Польше, где живет девушка, и местные жители, и иммигранты заказывают ее работы. О том, как питомцы сразу забирают такие ковры себе, почему для работы важен правильный ракурс и сколько может стоить такой ковер, белоруска рассказала MOST.

Фото из архива Лины

Поначалу два занятия Лины — фотография и изготовление ковров — не пересекались. Ковры она сначала просто дарила близким, а потом стала получать и заказы на изделия с персонажами мультфильмов, игр, надписями; был даже бело-красно-белый флаг.

Идея совместить фотографию и ковры появилась почти случайно.

— Я фотографировала таксу моей подруги — просто тренировалась для себя. У меня тогда еще не было коммерческих фотосессий. Потом приближался ее день рождения, и я думала, какой подарок можно сделать, чтобы и собака, и ковер были вместе. Так все и соединилось.

Лина называет свой стиль «ярким беспорядком», который все же выглядит гармонично.

— Мне нравится, когда в работе много цветов, деталей, чего-то яркого.

Фото из архива Лины

Фотографировать животных нравится больше, чем людей

До переезда в Польшу Лина жила в Минске и подрабатывала помощницей воспитателя в детском саду. В Польшу она приехала после 18-летия — поступать в университет. Сейчас девушка заканчивает обучение по специальности, связанной с интерактивной графикой и анимацией. В последнее время активно готовится к дипломным экзаменам, поэтому ковры временно отошли на второй план.

Именно в Польше фотография стала занимать в жизни Лины больше места.

— Раньше я фотографировала природу, какие-то жизненные моменты, вылазки с друзьями. Потом начала делать фотосессии и поняла, что больше всего мне нравится фотографировать именно природу и животных, а не людей.

Фото из архива Лины

Не каждая фотография подходит для ковра

Для будущего ковра важна качественная фотография — с четкими линиями и понятными цветами.

— Не любая фотография подходит. Нужно, чтобы по ней можно было сделать эскиз и перенести его на ковер. Иногда я прошу переснять фото.

Однажды клиентка прислала Лине фотографию старой овчарки, на которой у собаки были обрезаны часть головы и ухо.

— Это была одна из последних фотографий старой собаки, и нормально сфотографировать ее уже не получалось. Пришлось думать, как выкрутиться.

Впрочем, иногда клиенты специально заказывают фотосессию питомца, чтобы потом перенести профессиональный снимок на ковер.

Как создается ковер

Сначала Лина делает эскиз — иногда сама, иногда с помощью графических программ и искусственного интеллекта.

Потом изображение с помощью проектора переносится на ткань, натянутую на деревянную раму.

— Самый большой размер, который можно заказать сейчас, — 150 на 150 сантиметров. Но чаще всего люди берут ковры около метра.

Фото из архива Лины

Дальше начинается основная работа: специальным тафтинговым пистолетом девушка «вышивает» ковер нитками. Такая техника создания ковров называется тафтингом.

— По сути, пистолет просто вставляет нитку в ткань. Все остальное я делаю сама.

После этого ковер проклеивают, сушат около суток, выстригают контуры и подравнивают поверхность. Некоторые работы девушка делает с 3D-эффектом.

— Например, цветы можно подстричь так, что они становятся объемными на ощупь.

Однажды из-за невнимательности Лине пришлось полностью переделывать ковер.

— Я забыла отзеркалить изображение, и в итоге получилась зеркальная Hello Kitty. Прикольно, но пришлось все переделывать за свой счет.

Для работы Лина использует в основном акриловые нитки — они дешевле, поэтому ковры получаются доступнее по цене.

Фото из архива Лины

«Такса, с которой все началось, постоянно лежит на своем ковре»

Больше всего девушке нравится делать ковры с изображениями животных.

— Мне было бы очень интересно поработать с экзотическими животными. Например, сделать длинный ковер в виде змеи, которая как будто обвивает комнату.

По словам Лины, домашние животные часто сразу «присваивают» такие ковры.

— Такса, с которой все началось, постоянно лежит на своем ковре. И овчарка тоже была в восторге. Мне кажется, дело даже не в том, что там их изображение. Просто ковры очень мягкие, и животным нравится на них спать.

Фиксированного прайса у девушки нет. Цена зависит от размера, сложности рисунка и количества цветов. Чем больше мелких деталей и цветов, тем больше часов работы и выше цена.

— Некоторые ковры стоили около 650 злотых (около 175 долларов). Более сложные или большие — примерно 750−800.

Белорусы подробно объясняют, чего хотят

Среди клиентов Лины примерно половина — белорусы, половина — поляки. По ее наблюдениям, к животным все относятся одинаково тепло, но разница ощущается в общении.

— Беларусы обычно пишут очень подробно и вежливо: здороваются, объясняют ситуацию, рассказывают, для кого заказ. А кто-то может написать просто: «Хочу букет с пионами». И дальше уже приходится самой вытаскивать детали.

Первым учеником стал муж

Пока девушка не уверена, можно ли жить только за счет ковров и превратить их в полноценный бизнес. Но развивать проект хочет.

— Я уже переделала Instagram, думаю дальше развивать бренд. Может быть, даже когда-нибудь обучать других.

Первым учеником, кстати, стал ее муж. Когда заказов было слишком много, Лина показала ему основы тафтинга.

— Мы сначала тренировались просто на ткани, чтобы не испортить ковер. А потом я даже разрешила ему закончить один проект. И у него все получилось.

