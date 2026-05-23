NYT: ЕС решает фундаментальный вопрос по Путину 7 23.05.2026, 9:09

Произошел серьезный сдвиг в ситуации.

По мере того как европейские лидеры начинают рассматривать возможность переговоров с правительством кремлевского диктатора Путина о прекращении войны России в Украине, они начали обсуждать важный вопрос: стоит ли им выбрать посланника для переговоров?

Но прежде они пытаются разрешить еще более фундаментальный вопрос - как именно они будут вести переговоры? Ожидается, что чиновники министерств иностранных дел из 27 стран Европейского союза оценят возможность дискуссий с Россией на следующей неделе на встрече на Кипре – включая то, на чем могут быть сосредоточены переговоры и какие красные линии Европа будет сохранять, пишет The New York Times.

По словам трех дипломатов и двух официальных лиц на правах анонимности, на этой встрече не ожидается окончательного решения по официальному посланнику. Тем не менее, идея выбора одного человека или небольшой группы для связи с Кремлем может быть поднята.

Серьезный сдвиг в ситуации

Что примечательно – и что является серьезным сдвигом за последние недели, – так это то, что возможность переговоров с Россией вообще стоит на повестке дня. Европейские страны приостановили большинство политических контактов с Россией после полномасштабного вторжения страны в Украину в 2022 году и долгое время заявляли, что время для разговора с Путиным еще не пришло, поскольку он не был серьезно настроен на прекращение войны.

Придерживаться этой политики становится все труднее, пишет СМИ. Американские переговорщики месяцами работали над неким мирным планом, но прогресс застопорился, поскольку они неоднократно отвлекались, в последнее время – на фоне совместной израильско-американской атаки на Иран.

Более того, европейцы были лишены места за столом во время важнейших дискуссий и поэтому имели мало уверенности в том, что их американские коллеги ведут переговоры с учетом их интересов. Учитывая это, европейские лидеры рассматривают способы поговорить с Москвой, чтобы убедиться, что любое мирное соглашение по прекращению войны в Украине будет соглашением, с которым смогут жить как Киев, так и континент в целом.

Все чаще они, похоже, думают, что для оказания большего влияния им, возможно, потребуется выступать единым фронтом во время будущих переговоров.

«Речь идет о фундаментальном отсутствии доверия и уверенности, которые Европа испытывает по отношению к Соединенным Штатам», – подчеркнул Муджтаба Рахман, управляющий директор по Европе консалтинговой фирмы Eurasia Group.

Антониу Кошта, президент политического крыла Европейского союза, помог запустить процесс борьбы за кандидатуру европейского посланника, когда 7 мая публично заявил, что он «разговаривает с лидерами, чтобы найти лучший способ организовать нас», когда наступит «подходящий момент» для разговора с Россией.

Кошта подчеркнул, что Европа не должна «мешать» мирному процессу под руководством США, но отметил, что он и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали европейское присутствие на дискуссиях с Россией. Затем, 14 мая, президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью литовской телекомпании, что «приближается» время для прямого участия Европы в переговорах, поскольку Россия сталкивается с неудачами на поле боя.

Также Стубб подчеркнул: «Если вас нет за столом, вас съедят за этим столом. Я думаю, что лучше вступить в какой-то диалог». С тех пор Зеленский подтвердил, что он и Кошта говорили о необходимости конкретного посланника.

Кремль больше не столь категоричен по отношению к Европе

Кремль официально заявлял, что открыт для переговоров с любой страной относительно конфликта в Украине. Но в Москве долгое время преобладало мнение, что любые реальные переговоры должны вестись с Вашингтоном.

В последнее время условия изменились. Прогресс в переговорах по Украине под руководством США застопорился. Вашингтон больше сосредоточен на Ближнем Востоке и других проблемах. И Европа на сегодняшний день является крупнейшим спонсором Киева, особенно когда она направляет кредит в размере 90 миллиардов евро Украине для поддержки ее продолжающихся военных усилий.

Москва намекнула, что открыта к переговорам с европейским представителем. «Пусть европейцы выберут лидера, которому они доверяют и который не отпускал в наш адрес никаких неприятных замечаний», – заявил Путин на пресс-конференции в начале мая.

Сейчас Европа имеет больше влияния на Украину, чем Вашингтон, отметил Константин Ремчуков, главный редактор московской газеты, имеющий связи с Кремлем, который подчеркнул в интервью, что именно это объясняет готовность России вести переговоры с Европой.

«Есть влиятельные люди, которые считают, что конфликт должен быть завершен до конца года, – заявил Ремчуков. – Однако нельзя просто так взять и прекратить конфликт, потому что Украина сейчас – как никогда – находится под опекой Западной Европы, конкретно Германии и Великобритании». При этом в России отчасти продолжают выступать против переговоров с Европой.

Кого обсуждают в качестве представителя Европы

Далеко не все европейские лидеры убеждены, что начать переговоры с Россией будет просто. «Отношение России таково: то, чего мы не добьемся на военном полье, мы придем и потребуем за столом», – заявил Кристен Михал, премьер-министр Эстонии.

Несмотря на то, что сохраняется большая неопределенность относительно того, выберет ли Европа собеседника и как Россия будет с ним взаимодействовать, уже сейчас вовсю строятся предположения о том, кем может быть этот человек.

Кошта, который уже занимает ключевую политическую руководящую роль на европейском уровне, является одним из вариантов, фигурировавших в сообщениях СМИ в последние недели. Также часто упоминаются Марио Драги, бывший премьер-министр Италии и глава Европейского центрального банка, Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, и Стубб.

Европейские дипломаты и официальные лица, говорившие на условиях анонимности, отметили, что любые дискуссии по этому вопросу находятся в зачаточном состоянии, а любые циркулирующие имена носят исключительно гипотетический характер.

Путин же заявил, что Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, мог бы представлять европейскую точку зрения. Европейские лидеры категорически отвергли эту идею из-за близости Шредера к Кремлю. Вероятно, неслучайно Путин, который говорит по-немецки и служил в Восточной Германии во время работы в КГБ, предложил кого-то из Германии.

