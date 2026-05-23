SpaceX впервые запустила самую большую ракету Starship V3 в мире
- 23.05.2026, 8:07
Как прошел дебютный тест.
SpaceX провела первый тестовый полет обновленной ракеты Starship V3.
Об этом сообщает CNN.
Как прошел запуск
Starship стартовала с техасской базы SpaceX, все 33 двигателя Raptor запустились без проблем. Корабль вышел на суборбитальную траекторию и развернул 22 макета спутников, два из которых были оборудованы камерами для съемки теплового щита.
Однако возникли проблемы: ускоритель Super Heavy не выполнил полный «boost back» burn, что необходимо для контролируемой посадки. В самом корабле из шести двигателей запустились только пять, это помешало выйти на правильную орбиту. Несмотря на это, траектория оставалась в допустимых пределах. Повторный запуск двигателей в космосе не проводили.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/LQLdjK5V6K— SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026
При посадке работали только два из трех двигателей, но вход в атмосферу и приводнение прошли штатно. Сотрудники SpaceX встретили посадку аплодисментами.
Что дальше
Starship V3 способна выводить от 150 до 250 тонн груза на орбиту. Стоимость одного запуска, по данным финансовой отчетности клиента SpaceX, может составлять около 90 млн долларов - по сравнению с 60-75 млн долларов за запуск Falcon 9 с грузоподъемностью 22,8 тонны. SpaceX планирует использовать Starship для запуска спутников, миссий в глубокий космос и высадки астронавтов NASA на Луну в 2028 году.
Запуску предшествовали технические трудности. В четверг SpaceX отменила первую попытку запуска Starship V3, инженерам не удалось устранить проблемы, возникшие в последнюю минуту перед стартом.